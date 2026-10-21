क्या आपके नाम का पहला अक्षर भी 'द' है? रणवीर-दीपिका की बेटी 'देवी' के नाम से समझें अपनी पर्सनैलिटी और राहु का प्रभाव

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सेलिब्रिटी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक बार फिर से मम्मी-पापा बने हैं। दशहरा के शुभ अवसर पर उन्होंने फोटो शेयर कर दूसरी बेटी का नाम फैंस को बताया है। कपल ने अपनी पहली बेटी का नाम 'दुआ' और छोटी बेटी का नाम 'देवी' रखा है।

'दुआ' जोकि एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब प्रार्थना होता है, जबकि 'देवी' नाम का अर्थ नारी शक्ति या ईश्वरीय स्त्री से है। अधिकतर माता-पिता अपने बच्चों का नाम चुनते समय अक्सर अर्थपूर्ण नाम और उनसे जुड़ी भावनाओं का खास ख्याल रखते हैं। आइए जानते हैं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की छोटी बेटी 'देवी' के नाम का असल मतलब और 'द' से शुरू हुए नाम वाले लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में।

अंक ज्योतिष में अंग्रेजी के D अक्षर को अंक 4 से जोड़ा जाता है। कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में अंक 4 को राहु से भी जोड़कर देखा जाता है। राहु को महत्वाकांक्षा, अलग सोच और परंपराओं से हटकर कुछ करने की इच्छा रखने वाला माना जाता है। इसी के आधार पर D अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लोगों की पर्सनैलिटी बेहद खास मानी जाती है।

'द' अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लोगों का स्वभाव 'द' अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लोग स्वभाव से अक्सर महत्वाकांक्षी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग जीवन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने पर विश्वास करते हैं।

जीवन में सफलता हासिल करने के लिए इन्हें नई चीजें सीखना, अपनी कमियों को सुधारना और मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रतियोगिता की भावना तेज 'द' अक्षर से नाम से शुरू होने वाले लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना तीव्र रहती है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग अपने काम को बेहतर तरीके से करने में उम्मीद रखते हैं। इनके लिए चुनौती खुद को बेहतर बनाने और अपनी क्षमता को दिखाने का सबसे अच्छा मौका साबित होता है।

इस नाम से शुरू होने वाले लोगों में अपनी अलग पहचान बनाने की चाह होती है। यह भेड़ चाल में चलने के बजाय खुद के फैसले पर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। इनकी यही सोच इन्हें जीवन में लीडरशिप क्वालिटी का इंसान बनाती है।