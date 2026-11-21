एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा रहीं पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक शारीरिक रूप-रंग और कद-काठी को लेकर लगातार मिल रही ट्रोलिंग से पूरी तरह से टूट गई। उन्होंने अपने मॉर्निंग शो के लाइव प्रसारण के दौरान अचानक खड़े होकर कुछ ऐसा किया, जिससे सोशल मीडिया पर मौजूद लोग पूरी तरह से हैरान रह गए।

लाइव टीवी पर मेकअप उतारते हुए खूब रोईं वीना मलिक वीना मलिक का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये क्लिप उनके शो 'वीना है ना' की है। जहां अभिनेत्री उन्हें उनके बढ़े हुए वजन को लेकर ट्रोल करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ महीनों से मिल रही ट्रोलिंग को लेकर वीना काफी परेशान दिखीं और उन्होंने लाइव शो में अपने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा, "आप लोगों को मेरे वजन से प्रॉब्लम है ना, मैं आज आपको अपनी हाइट भी दिखाती हूं और बिना मेकअप अपना चेहरा भी।"