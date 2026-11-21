एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। तेजा सज्जा की साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म हनुमैन को लोगों का बहुत प्यार मिला था। प्रशांत वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी कई शानदार रिकॉर्ड बनाए थे।

लंबा इंतजार करवाने के बाद अब हनु मैन बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस ने इसके सेकंड पार्ट को लेकर अनाउंसमेंट कर दी है। अपकमिंग एडवेंचर फैंटेसी ड्रामा से तेजा सज्जा का भी पत्ता कट चुका है। उन्हें फिल्म में किसने रिप्लेस किया और क्या है मूवी का टाइटल, पढ़ें डिटेल।

हनुमैन 2 के टाइटल के साथ मेकर्स ने शेयर किया पोस्टर हनुमैन के प्रोडक्शन हाउस प्राइमशो एंटरटेनमेंट ने शनिवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म के सीक्वल की घोषणा की। उन्होंने मूवी के टाइटल हनुमैन 2: द राइज ऑफ वनरास के से पर्दा उठाते हुए फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें रहस्यमयी दुनिया की एक झलक देखने को मिलती है।

पोस्टर में गहरे घुंघराले बालों में एक मस्कुलर आदमी रस्ट-ऑरेंज धोती पहने बादलों के बीच हवा में खड़ा हुआ है। उसके शरीर पर चारों और हनुमान जी की पूंछ लिपटी है। बैकग्राउंड में महाबली की बादलों में छवि बनी हुई है। गहरे बादलों के बीच एक सुनहरी रोशनी और हल्का इंद्रधनुष भी देखा जा सकता है।

इस पोस्टर को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, "जो एक सपने के साथ शुरू हुआ था, वह अब एक बड़े एम्बिशियस एडवेंचर के साथ हनुमैन की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा हैं। हनुमैन 2- द राइज ऑफ वनरास में पंजा वैष्णव तेज और विजनरी डायरेक्टर वीआई आनंद के साथ एक्साइटिंग कोलैबोरेशन का इंतजार है। हमने कुछ बेहतरीन बनाने का सफर शुरू कर दिया है। जल्द ही अपडेट्स देंगे।"

हनुमैन 2 की कास्ट में शामिल हुए ये सितारे मेकर्स ने फिल्म हनुमैन 2 की स्टारकास्ट के नामों से भी पर्दा उठा दिया है। उन्होंने बताया कि मूवी में विनय राय, वेनेला किशोर और समुथिरकानी नजर आएंगे। मूवी को ओरिजिनल भाषा तेलुगु के अलावा तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा।