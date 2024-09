Bigg Boss 18 में नजर आ सकता है ये एक्स कंटेस्टेंट? सारे सीजन से इस बार अलग होगी शो की थीम

अब खबर आ रही है कि इस बार बिग बॉस में एक यूनीक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। दरअसल खबरों की मानें तो इस बार बिग बॉस की थीम टाइम ट्रेवल रखी गई है। इस हिसाब से इस सीजन आपको शो पर कई पुराने कंटेस्टेंट्स, पुराने टास्क और यहां तक कि पिछले सीजन में घटित हुई सिचुएशन भी सामने लाई जा सकती हैं। आने वाला सीजन काफी ज्यादा फनी होने वाला है और आपको कई सारे ट्विस्ट और टर्नस देखने को मिलेंगे। शो अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरू हो सकता है। फिलहाल फैंस को इसकी ऑफिशयल अनाउंसमेंट का इंतजार है।

Bigg Boss 18 might have a concept of time travel. The creative team might bring back old tasks, contestants, or situations from the previous seasons. as per media reports. #BiggBoss18