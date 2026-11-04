डर के आगे मौत है! भूमि पेडनेकर की नई हॉरर फिल्म Jaani Dushman का एलान; फिल्म का फर्स्ट लुक हुआ आउट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में एक बार फिर से हॉरर फिल्मों का दौर लौट आया है। एक के बाद एक ऐसी फिल्मों का एलान हो रहा है। अभी हाल ही में इमरान हाशमी की फिल्म 'रूह' (Rooh) की अनाउंसमेंट हुई है। अब लीजिए भूमि पेडनेकर भी एक हॉरर फिल्म में दिखने वाली हैं, जिसका फर्स्ट लुक पोस्टर और एलान किया जा चुका है।

हॉरर फिल्म में दिखेंगीं भूमि जी हां, भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) ने ओटीटी पर धांसू प्रोजेक्ट करने के बाद अब एक और दमदार प्रोजेक्ट के साथ वापसी करने का एलान कर दिया है। भूमि ने ओरिजिनल थिएट्रिकल हॉरर फ्रेंचाइजी 'जानी दुश्मन' के लिए हाथ मिलाया है। भूमि की इस फिल्म का नाम 'जानी दुश्मन: डर के आगे मौत है' (Jaani Dushman: Darr Ke Aage Maut Hai) रखा गया है।

पैरानॉर्मल सीरीज 'भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री' की क्रिएटिव टीम एक बार फिर साथ आई है। इस महत्वाकांक्षी थिएट्रिकल हॉरर फिल्म के लिए रॉबी ग्रेवाल क्रिएटिव प्रोड्यूसर के तौर पर आगे आए हैं। वहीं फिल्म को अरशद सैयद डायरेक्टर करने जा रहे हैं। इसके अलावा फिल्म से मशहूर एक्शन और स्टंट डायरेक्टर पीटर पेड्रेरो भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं।

क्या है फिल्म की कहानी? यूनाइटेड किंगडम की रहस्यमयी पृष्ठभूमि पर आधारित भूमि की फिल्म 'जानी दुश्मन' एक भावनात्मक मां-बेटी की कहानी है, जिसमें डरावने सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, परिवार से जुड़े दफन राज और रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स होंगें, जहां मा-बेटी के रिश्ते के बीच कैसे हॉरर की कहानी को गढ़ा गया है, यही फिल्म में हमें देखने को मिलेगा।