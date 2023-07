भोजपुरी सुपरस्टार Khesari Lal Yadav की हो सकती है गिरफ्तारी, गैर जमानती वारंट जारी

Khesari Lal Yadav Warrant खेसारी लाल यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि छपरा कोर्ट ने कहा है। दरअसल एक्टर के खिलाफ बिहार के छपरा कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये मामला साल 2019 का है। एक्टर ने पत्नी चंदा देवी के नाम से एक जमीन खरीद की डील की थी।

Superstar Khesari Lal Yadav Photo Credit Instagram

Your browser does not support the audio element.