Akshara Singh का सावन स्पेशल सॉन्ग 'हम ना जाइब देवघर' हुआ रिलीज, यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा वीडियो

भोजपुरी सिनेमा की टैलेंटेड एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आज किसी परिचय की मोहताज बनकर नहीं रह गई हैं। उनके टैलेंट का दमखम भारतीयों में फेमस है। अक्षरा भोजपुरी सिनेमा की टॉप क्लास एक्ट्रेस हैं। फैंस उनकी फिल्मों और गानों को पसंद करते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस का नया गाना रिलीज हुआ जिसे काफी पसंद किया जा रहा। गाना यूट्यूब पर रिलीज हुआ है।

Akshara Singh from Song Hum Na Jaib Devghar