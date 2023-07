Janhvi Kapoor की फिल्म की शूटिंग दिल्ली में हुए जलभराव के कारण टली

Janhvi Kapoor Delhi Shooting Postpones जाह्नवी कपूर की जल्द फिल्म बवाल रिलीज होनेवाली है। इस बीच वह दिल्ली में अपनी आगामी फिल्म उलझ की शूटिंग शुरू करने वाली थी लेकिन बारिश के कारण हुए जलभराव के कारण उन्होंने इसे टालने का निर्णय लिया है। बवाल में उनके अलावा वरुण धवन की अहम भूमिका है। दोनों इस फिल्म को लेकर उत्साहित है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Janhvi Kapoor Delhi Shooting Postpones: फिल्म एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर जल्द अपनी आगामी फिल्म उलझ की शूटिंग दिल्ली में शुरू करने वाली थी। हालांकि, दिल्ली में आए बाढ़ के कारण उन्होंने अब इसे टालने का निर्णय लिया है। दिल्ली में फिलहाल जलभराव और बाढ़ के कारण स्थिति बदतर है। इसके पीछे बारिश और यमुना से आने वाला पानी शामिल है। जाह्नवी कपूर दिल्ली में किस फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाली थी? इस बीच, जाह्नवी कपूर अपनी आगामी फिल्म उलझ की शूटिंग दिल्ली में शुरू करने वाली थी। शुरुआत में यह प्लान बना था कि कास्ट और क्रू 10 जुलाई से दिल्ली में मौजूद होगा और अगले 15 दिनों तक यहां पर फिल्म की शूटिंग की जाएगी। पूरी टीम 10 जुलाई को दिल्ली पहुंचने वाली थी।हालांकि, प्लान में बदलाव करना पड़ा क्योंकि कुछ ही दिनों में परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई है। दिल्ली क्यों डूब गई है? भारी वर्षा और बाढ़ के पानी के कारण दिल्ली डूब गई है। इस फिल्म की शूटिंग कई महत्वपूर्ण जगह पर होनी थी। इसमें पुरानी दिल्ली, लाल किला, कुतुब मीनार, लाजपत नगर मार्केट और दक्षिणी दिल्ली के कई दर्शनीय स्थल शामिल थे लेकिन वर्तमान परिस्थिति देखते हुए टीम के मेंबरों ने इसे पोस्टपोन करने का निर्णय लिया है। निर्माताओं ने अब अगस्त के मध्य में दोबारा से इन्हीं जगह पर शूटिंग करने का मन बनाया है। मानवी गगरू और करण वाही की वेब सीरीज की शूटिंग दिल्ली में पूरी हो गई है क्या? इस बीच, मानवी गगरू और करण वाही ने अपनी आगामी वेब सीरीज की शूटिंग दिल्ली में समय पर पूरी कर ली है। इसके चलते, उनकी शूटिंग बीच में रुकने से बच गई। वे इस बात को लेकर खुश है कि उन्होंने अपनी शूटिंग पूरी समय पर कर ली है। इसके चलते वे बाढ़ के पानी की चपेट में आने से बच गए है। जाह्नवी कपूर जल्द किस फिल्म में नजर आएंगी? जाह्नवी कपूर जल्द फिल्म बवाल में नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। वहीं, इस फिल्म में वरुण धवन की भी अहम भूमिका है। दोनों इन दिनों इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे है। हाल ही में इस फिल्म का गाना भी रिलीज किया गया था। View this post on Instagram A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

