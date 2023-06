'उन्होंने दूरी बनाए रखने को कहा था', अविका गौर ने को-स्टार मनीष रायसिंघन संग डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

Avika Gor And Manish Raisinghan अविका गौर (Avika Gor) अब जल्द विक्रम भट्ट की फिल्म ‘1920 Horrors of the Heart’ में नजर आने वाली है। एक इंटरव्यू में अपने को-स्टार मनीष रायसिंघन (Manish Raisinghan) संग डेटिंग की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है।