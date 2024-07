विक्की कौशल की फिल्म देखने के बाद रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा, "बैड न्यूज मूवी हिट है। विक्की कौशल ने क्या मस्त काम किया है। तृप्ति डिमरी काफी हॉट लग रही हैं और एमी विर्क पूरी कॉमेडी कर रहे हैं"।

दूसरे यूजर ने लिखा, "फनी है, जाओ देखो"। विक्की की एक्टिंग फिल्म में लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, इसके अलावा एमी-तृप्ति की भी तारीफ हो रही है।

थिएटर से बाहर निकलते हुए एक यूजर ने बोला, "अब तक जितनी भी मूवीज आई हैं, उनमें से ये सबसे मस्त फिल्म है"। एक और यूजर ने कहा, "फिल्म देखने के बाद सच में तौबा-तौबा हो गया"। एक अन्य यूजर ने कहा कि विक्की कौशल ने ही अपने कंधों पर पूरी फिल्म संभाली है।

Public khush ya'll! 🤩 Go catch #BadNewz for paisa vasool entertainment in cinemas today!