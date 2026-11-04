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तुषार कपूर के बाद Ayushmann Khurrana को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी, ऑडियो मैसेज भेजकर मांगे करोड़ों रुपये

By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
Published: Wed, 04 Nov 2026 01:06 PM (IST)

अभिनेता आयुष्मान खुराना को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर करोड़ों रुपये की फिरौती का ऑडियो मैसेज मिला है, जिसकी मुंबई पुलिस जांच कर रही है।

आयुष्मान खुराना को मिली बिश्नोई गैंग से धमकी (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

आयुष्मान खुराना को मिली बिश्नोई गैंग से धमकी (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

HighLights

  1. आयुष्मान खुराना को मिली धमकी

  2. ऑडियो मैसेज में करोड़ों रुपये की फिरौती मांगी

  3. मुंबई पुलिस कर रही मामले की जांच

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) को लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) के नाम पर एक धमकी भरा ऑडियो मैसेज मिला है, जिसमें उनसे करोड़ों रुपये की फिरौती (Extortion) मांगी गई है।

ऑडियो भेजकर मांगी फिरौती

अभिनेता को कथित तौर पर एक ऑडियो क्लिप भेजी गई है। संदेश भेजने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया है और करोड़ों रुपये की मांग की है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, मैसेज भेजने वाले ने अभिनेता से करोड़ों रुपयों की मांग की है।

पुलिस फिलहाल इस धमकी की जांच कर रही है और भेजने वाले द्वारा बताई गई पहचान की पुष्टि कर रही है। जांच के हिस्से के तौर पर, अधिकारी इस ऑडियो संदेश की तुलना अपने रिकॉर्ड में मौजूद, उसी नाम वाले व्यक्ति की रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं।

पुलिस कर रही मामले की जांच

मामले की जांच अभी चल रही है और भेजने वाले का लॉरेंस गैंग से कथित संबंध अभी तक साबित नहीं हुआ है।

यह घटना अभिनेता तुषार कपूर को मिली एक धमकी के कुछ दिनों बाद हुई है। धमकी देने वाले व्यक्ति ने खुद को गैंगस्टर 'हरी बॉक्सर' बताया और कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की।

Ayushman (1)

हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हरी बॉक्सर से जुड़ी पिछली धमकियों के साथ आवाज का मिलान करने पर पता चला कि कॉल करने वाला व्यक्ति वह गैंगस्टर नहीं था, जिसका उसने दावा किया था। यह घटनाक्रम मुंबई के जुहू में अभिनेता टाइगर श्रॉफ के आवास के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के बाद सामने आया है।

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