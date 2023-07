Dream Girl 2: 'ड्रीम गर्ल 2' को क्या दोबारा किया गया शूट? फिल्म पर आया नया अपडेट

Dream Girl 2 Update फिल्म ड्रीम गर्ल 2 (Dream Girl 2) को लेकर बीते दिनों खबर सामने आई थी कि फिल्म को री-शूट किया जा रहा है । इस बीच फिल्म से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म को लेकर निर्देशक राज शांडिल्य ने अपडेट दिया है। ये फिल्म अगले महीने रिलीज होने जा रही है ।

ayushmann khurrana And ananya pandey Photo Credit Instagram

HighLights ड्रीम गर्ल 2 को लेकर डायरेक्टर ने दिया अपडेट निर्देशक राज शांडिल्य बताया फिल्म के री-शूट के बारे में मुंबई में शूट किया मेकर्स ने मूवी का नया गाना

नई दिल्ली, जेएनएन। Dream Girl 2 Update: आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 (Dream Girl 2) काफी चर्चा में है। फिल्म का जब से एलान हुआ है फैंस तब से इसका इंतजार कर रहे हैं। इस बीच फिल्म से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल, बीते दिनों खबर थी कि फिल्म को री-शूट किया जा रहा है। ऐसे में अब खुद मेकर्स ने इस बयान दिया है। फिल्म नहीं हुई री-शूट बता दें, हाल ही में फिल्म मेकर्स ने फिल्म ने एक खूबसूरत गाने की शूटिंग पूरी की है। यह शूट इस महीने की शुरुआत में 5 दिनों तक चली और 15 जुलाई को मुंबई में खत्म हुई। एक इंटरव्यू के दौरान, निर्देशक राज शांडिल्य ने इस बारे में कहा, “यह दोबारा से किया गया शूट नहीं है बल्कि यह हमारी बची हुई शूटिंग थी जिसे हमने अभी पूरा किया है। View this post on Instagram A post shared by Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) 12 दिनों तक चली फिल्म की री-शूट ! बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक खबर थी कि, निर्माता एकता कपूर और निर्देशक राज शांडिल्य ने फिल्म का पहला कट देखा। वे परिणाम से खुश थे, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि वे कुछ चीजें बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने आयुष्मान से लेकर अन्य अभिनेताओं और तकनीशियनों तक से बात की और वे सभी कुछ हिस्सों की फिर से शूटिंग के लिए तुरंत सहमत हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक दोबारा शूटिंग 12 दिनों तक चली और 15 जुलाई को मुंबई में पूरी हुई। ये स्टार कास्ट आएगी नजर एकता आर कपूर और शोभा कपूर द्वारा निर्मित और राज शांडिल्य द्वारा निर्देशित ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे के अलावा परेश रावल, अन्नू कपूर, विजय राज, राजपाल यादव जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म अगले महीने की 25 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Edited By: Aditi Yadav