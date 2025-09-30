Avatar: The Way Of Water: थिएटर्स में इस दिन लौटेगी 'पैंडोरा' की कहानी, 'अवतार: फायर एंड ऐश' की दिखेगी पहली झलक
Avatar The Way Of Water Re Release 2022 में रिलीज हुई अवतार द वे ऑफ वॉटर भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म है। पैंडोरा की कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई थी और अब फिल्म को दोबारा रिलीज किया जा रहा है। जानें इंडिया के थिएटर्स में कब री-रिलीज होने जा रही फिल्म।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जेम्स कैमरून की अवतार फिल्म के दुनियाभर में फैंस हैं वहीं भारत में भी इस फ्रेंचाइजी का अलग ही क्रेज है और इसीलिए इस फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म अवतार 2 भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म भी है। यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और अगर तब आप इसका बेहतरीन एक्सपीरियंस लेने से चूक गए हैं तो आपके पास पैंडोरा की कहानी देखने का दूसरा मौका भी है।
दिसंबर में अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त अवतार: फायर एंड एश रिलीज होने से पहले मेकर्स अवतार: द वे ऑफ वॉटर को री-रिलीज कर रहे हैं। भारत में भी इस फिल्म के क्रेज को देखते हुए इसे री-रिलीज किया जा रहा है। 20th सेंचुरी स्टूडियोज ने खुलासा किया है कि ऑस्कर विजेता फिल्म अवतार: द वे ऑफ वॉटर इंडियन थिएटर्स में वापसी करेगी। अवतार: फायर एंड ऐश की रिलीज से ठीक पहले यह दोबारा रिलीज हो रही है। जिससे फैंस को अगले चैप्टर के बड़े पर्दे पर आने से पहले जेम्स कैमरून की अद्भुत दुनिया में डूबने का एक और मौका मिलेगा।
यह भी पढ़ें- Avatar Fire And Ash Trailer: 'ऐश पीपल' के वार से कैसे बचेंगे पेंडोरावासी, ट्रेलर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
इस दिन होगी री-रिलीज
अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक इस सीक्वल को थिएटर्स में एक हफ्ते के लिए स्पेशली रिलीज किया जाएगा। फैंस को इसके शानदार वॉटर विजुअल और सुली फैमिली के इमोशनल सफर को बड़े पर्दे पर जीने का एक और मौका मिलेगा। यह फिल्म 3 अक्टूबर, 2025 को थिएटर्स में दस्तक देगी।
फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया
अवतार: फायर एंड एश की दिखेगी झलक
अवतार 2 की री-रिलीज के साथ ही फैंस को एक बड़ा तोहफा भी दिया जा रहा है। दरअसल इस फिल्म में अपकमिंग फिल्म अवतार: फायर एंड एश की कुछ क्लिप्स भी दिखाई जाएगी। इसी के साथ एक ट्विस्ट भी है क्योंकि सभी थिएटर में ये क्लिप एक जैसी नहीं होगी। सभी स्क्रीन पर अलग-अलग तरह की क्लिप्स चलाई जाएंगी जिससे ऑडियंस को अनोखा एक्सपीरियंस मिलेगा।
फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया
अवतार: द वे ऑफ वॉटर (2022) फिल्म में सैम वर्थिंगटन, जो सलदाना, स्टीफन लैंग, जोएल डेविड मूर, सीसीएच पाउंडर, जियोवानी रिबिसी, दिलीप राव और मैट गेराल्ड अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए नजर आएंगे, जबकि सिगोरनी वीवर एक नई भूमिका में वापसी करेंगी और केट विंसलेट भी कलाकारों में शामिल हैं।
कहानी जेक सुली (वर्थिंगटन) और उसके फैमिल की है जो नए मानवीय खतरों का सामना करते हुए एक हरे-भरे पेंडोरा में जलीय मेटकेयना कबीले के साथ शरण लेते हैं। यह भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर भी जीता है।
फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया
अवतार: फायर एंड ऐश के बारे में
अवतार: फायर एंड ऐश इस फ्रेंचाइजी की अपकमिंग फिल्म है। जिसे जैम्स कैमरून ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। उन्होंने रिक जाफा और अमांडा सिल्वर के साथ मिलकर इसकी स्टोरीलाइन लिखी है। यह फिल्म इस साल 19 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।