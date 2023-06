Shah Rukh Khan: 'क्या आपने स्मोकिंग छोड़ दी है', शाहरुख ने फैन के इस सवाल का दिया हैरान कर देने वाला जवाब

नई दिल्ली, जेएनएन। Shah Rukh Khan: बॉलीवुड के रोमांस किंग शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) ने चार साल बाद साल 2023 के शुरुआत में फिल्म पठान से कमबैक किया। एक्टर का कमबैक पर्दे पर सुपरहिट साबित रहा। अब जल्द एक्टर फिल्म जवान में नजर आएंगे।

सोमवार को एक्टर ने आस्क एसआरके सेशन के तहत फैंस से बातें की। करीब 15 मिनट के इस सेशन एक्टर ने कई फैंस के सवालों के मजेदार जवाब दिए। इस दौरान एक फैन ने शाह रुख खान से इस बारे में पूछ लिया कि अब वह स्मोकिंग करते हैं कि नहीं। एक्टर ने भी इसका मजेदार जवाब दिया।

शाहरुख ने कहा, 'हां मैंने झूठ बोल दिया...मैं खुद ही कैंसर स्टिक के धुएं से घिरा हुआ हूं।’ एक्टर के जवाब के बाद उनके फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं। एक फैन ने इसपर कमेंट करते हुए लिखा- 'कभी कुछ नहीं होगा.. #आस्क एसआरके हमेशा के लिए रहो क्योंकि दुनिया को प्यार की जरूरत है और आप ही हैं जो इसे बेतहाशा फैला रहे हैं।'

Yes he lied, surrounded by a thick plume of smoke from his cancer stick!!! https://t.co/GmKlXV296K