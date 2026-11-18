एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म का धमाल देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 83 साल पहले भी सिनेमा जगत में एक ऐसी फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसने दुनियाभर में बंपर कमाई का डंका बजाया था।

उस फिल्म कमाई के मामले में पहला माइलस्टोन हासिल किया था, जिसकी चर्चा आज भी की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस लेख में कौन सी मूवी के बारे में बात की जा रही है। सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म आज के दौर में फिल्म 1500 करोड़ का कलेक्शन बड़े आराम से कर रही हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था, जब फिल्मों की 1, 10 और 100 करोड़ की कमाई की जमकर वाहवाही होती थी। इस आधार पर हम आपको बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पहली बार 1 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और वह फिल्म थी किस्मत (1943)।

बात की जाए फिल्म किस्मत की स्टार कास्ट के बारे में तो इसमें नायक के तौर पर वेटरन एक्टर अशोक कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी, जबकि उनके साथ नायिका के तौर पर अभिनेत्री मुमताज शांति नजर आईं थीं। फिल्म की सफलता के बारे में रिलीज के 83 साल भी चर्चा की जाती है, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण देती है।