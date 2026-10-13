बॉलीवुड के पहले मास-अपील सुपरस्टार, एक्टर बने तो टूटी शादी; स्टारडम ऐसा कि पुलिस को चलानी पड़ी लाठियां

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारत के सबसे टैलेंटेड अभिनेता अशोक कुमार ने अपने दौर में बड़ी स्टारडम देखी है और उन्हें इस स्टारडम की कीमत भी चुकानी पड़ी है। आज भले ही सिनेमा को लोग सेलिब्रेट करते हों लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब एक्टिंग को अच्छा पेशा नहीं माना जाता था। ऐसे में किशोर कुमार ने फिर भी इसी प्रोफेशन में अपना करियर फॉलो करने का फैसला लिया।

मध्य प्रदेश के खंडवा से ताल्लुक रखने वाले अशोक कुमार का असली नाम कुमुदलाल गांगुली था और उन्हें प्यार से 'दादामुनि' कहा जाता था। वे कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे लेकिन किस्मत ने उन्हें इसी प्रोफेशन की तरफ भेजा और वे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बनकर उभरे।

एक्टर बनने की वजह से टूटी शादी उस दौर में एक्टिंग को एक अच्छा पेशा नहीं माना जाता था तो जब अशोक कुमार के घर पर पता चला कि वे एक्टर बन गए तो वहां थोड़ी हलचल मच गई। इतना ही नहीं अशोक कुमार की तय की हुई शादी भी टूट गई।

स्टारडम ऐसा कि पुलिस को चलानी पड़ी लाठियां अशोक कुमार ने अपने करियर में खूब स्टारडम देखी। वे हिंदी सिनेमा के पहले मास सुपरस्टार बनकर उभरे। उनके लिए फैंस के बीच इतनी दीवानगी थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो जाती थी। कई बार इस तरह की भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ता था।

भारतीय सिनेमा में दर्ज किया इतिहास अशोक कुमार ने 1943 में भारतीय सिनेमा में एक माइलस्टोन स्थापित किया। उनकी फिल्म किस्मत ऐसी पहली फिल्म बनी जिसने बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर 1 करोड़ रुपये कमाए। बस इसी फिल्म ने अशोक कुमार को भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया।