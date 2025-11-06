हरियाणा में छाईं Aryan Khan की रूमर्ड गर्लफ्रेंड, Rahul Gandhi के बयान से है कनेक्शन!
'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बाद आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेस के दौरान एक ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लारिसा के कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ गई।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ब्राजीलियन मॉडल और आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। लंदन में रहने वाली लारिसा इस वक्त इंडिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इसका कारण हैं इंडिया में हो रही राजनीति।
बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कांफ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हरियाणा चुनाव में 'वोट चोरी' करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ये दावा किया कि एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर हरियाणा के पोलिंग बूथ पर अलग-अलग नामों से दिखाई गई। उनके इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड के इंस्टाग्राम पर कमेंट की बाढ़ आ गई, क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
आर्यन खान की गर्लफ्रेंड को लेकर क्यों कन्फ्यूज हुए फैंस
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कांफ्रेस में हरियाणा इलेक्शन में एक महिला के 22 बार अलग-अलग नामों सीमा-स्वीटी और सरस्वती से वोटर लिस्ट में शामिल होने का दावा किया। उन्होंने कहा, 'ये महिला कौन है? इनका नाम क्या है? ये कहां से आई हैं? इन्होने 10 अलग-अलग बूथ पर जाकर 22 बार अलग-अलग नामों से वोट किए है, लेकिन ये असल में एक ब्राजीलियन मॉडल हैं"।
कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद जल्द ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई और लोगों ने ये सोचा कि सवालों के घेरे में खड़ी ब्राजीलियन मॉडल लारिसा बोन्सी हैं, जबकि जिस मॉडल का नाम सामने वोटर लिस्ट में शामिल था, उसका नाम लारिसा नेरी था। 'ब्राजीलियन मॉडल' सुनकर लोगों ने लारिसा बोन्सी को वह महिला समझकर उनके कमेंट बॉक्स में जाकर खिंचाई शुरू कर दी।
लारिसा बोन्सी को लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स
आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड की फोटो के नीचे कमेंट करते हुए लिखा, "अब आप इंडिया में बहुत ही फेमस हो चुकी हैं"। दूसरे यूजर ने लिखा, "कल तो आप इंडिया में भी सेलिब्रिटी बन चुकी थीं"।
एक अन्य यूजर ने लिखा, "आपको इंडिया की नागरिकता के लिए मुबारकबाद"। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "राहुल गांधी ने तो आपको फेमस ही कर दिया है"। एक यूजर ने तो उनको धन्यवाद देते हुए ये तक लिख दिया कि ब्राजील से इंडिया आकर हरियाणा में वोट डालने के लिए आपका शुक्रिया"।
