Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

रजनीकांत-ममूटी को टक्कर देने वाला 90's का हीरो, 3300 करोड़ की कंपनी चलाने के लिए छोड़ी थीं फिल्में

By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
Published: Tue, 29 Sep 2026 03:56 PM (IST)

90s में एक ही फिल्म से रातोंरात स्टार बनने वाले एक दिग्गज अभिनेता ने बिजनेस के चलते सिनेमा को छोड़ ...और पढ़ें

90s में छा गया था ये सुपरस्टार। फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

90s में छा गया था ये सुपरस्टार। फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

HighLights

  1. पहली फिल्म से ही स्टार बन गए थे एक्टर

  2. 90s में सुपरहिट फिल्मों की लगाई थी झड़ी

  3. फिल्मों से ब्रेक लेकर खड़ा किया 3300 करोड़ का बिजनेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत का वो हीरा जो आते ही करोड़ों दिलों की धड़कन बन गया था। 90s के दौर में हर ओर उसी का जलवा था। वह सलमान खान, शाह रुख खान और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स को टक्कर देता था। मगर फिर उसने एक्टिंग वर्ल्ड छोड़ बिजनेस की दुनिया में कदम रख लिया।

बी.कॉम से ग्रेजुएशन करने के बाद इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए नॉर्थ केरोलीना के वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गए। यहीं उन्होंने एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए मॉडलिंग शुरू की। हालांकि, फिल्मों में आने का उनका कोई खास प्लान नहीं था। मगर जब वह आए तो पहली ही फिल्म से छा गए।

मणिरत्नम की खोज थे अरविंद स्वामी

यहां हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं, वो अरविंद स्वामी (Arvind Swamy) हैं। अरविंद स्वामी का शुरू से ही बिजनेस की ओर रुझान था लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह मॉडलिंग कर रहे थे, तब मणिरत्नम की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने तुरंत एक्टर को 'थलापति' (1991) फिल्म दे दी।

Arvind Swamy Actor

90s में सुपरहिट फिल्मों से बने थे स्टार

'थलापति' में यूं तो रजनीकांत और ममूटी (Mammootty) भी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन अर्जुन की भूमिका में अरविंद रातोंरात छा गए थे। फिल्म की सफलता ने अरविंद के लिए भी रास्ते खोले। इसके बाद मणिरत्नम के साथ उन्होंने 'रोजा' (Roja) और 'बॉम्बे' जैसी फिल्में कीं जिसने उन्हें देशभर में पॉपुलर बना दिया।

इसके बाद अरविंद ने 'देवरागम', 'मिनसारा कनावु' और 'राजा को रानी से प्यार हो गया' जैसी फिल्मों में काम किया। 'राजा को रानी से प्यार हो गया' के बाद अरविंद ने सिनेमा से दूरी बनाई और बिजनेस की ओर रुख किया।

बिजनेस में पाई सफलता

जिस स्टारडम के लिए लोग तरसते हैं, अरविंद स्वामी ने अपने करियर के पीक पर आकर सब कुछ छोड़ बिजनेस में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाना छोड़ दिया और अपने फैमिली बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेंड एंड कंस्ट्रक्शन वीडी स्वामी एंड कंपनी में डायरेक्टर के पद पर काम करने लगे। उन्होंने टैलेंट मैक्सिमस इंडिया' की भी शुरुआत की।

monster actor Arvind Swamy

उनका यह बिजनेस इतना सफल हुआ कि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2022 तक कंपनी की वैल्यूशन लगभग 3300 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई। अरविंद स्वामी बिजनेस फील्ड में अच्छा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग गई जिसके चलते उनका एक पैर पैरालाइज्ड हो गया था। सालों तक इसका इलाज चला।

सलमान खान संग नजर आएंगे अरविंद स्वामी

खैर, बिजनेस और एक्सीडेंट के बाद अरविंद स्वामी ने मणिरत्नम की फिल्म 'कदल' से वापसी की थी। इसके बाद वह कई फिल्मों का हिस्सा रहे। जल्द ही अभिनेता सलमान खान की फिल्म SVC63 में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। इस फिल्म में नयनतारा भी मुख्य भूमिका में हैं।

यह भी पढ़ें- सलमान खान की Monster में हुई साउथ के बड़े एक्टर की एंट्री, पर्दे पर देगा भाईजान को टक्कर?

यह भी पढ़ें- National Awards 2026 में 'बेस्ट एक्टर' Mammootty को मिला स्टैंडिंग ओवेशन, चौथी बार जीता पुरस्कार