रजनीकांत-ममूटी को टक्कर देने वाला 90's का हीरो, 3300 करोड़ की कंपनी चलाने के लिए छोड़ी थीं फिल्में

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत का वो हीरा जो आते ही करोड़ों दिलों की धड़कन बन गया था। 90s के दौर में हर ओर उसी का जलवा था। वह सलमान खान, शाह रुख खान और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स को टक्कर देता था। मगर फिर उसने एक्टिंग वर्ल्ड छोड़ बिजनेस की दुनिया में कदम रख लिया।

बी.कॉम से ग्रेजुएशन करने के बाद इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए नॉर्थ केरोलीना के वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गए। यहीं उन्होंने एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए मॉडलिंग शुरू की। हालांकि, फिल्मों में आने का उनका कोई खास प्लान नहीं था। मगर जब वह आए तो पहली ही फिल्म से छा गए।

मणिरत्नम की खोज थे अरविंद स्वामी यहां हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं, वो अरविंद स्वामी (Arvind Swamy) हैं। अरविंद स्वामी का शुरू से ही बिजनेस की ओर रुझान था लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह मॉडलिंग कर रहे थे, तब मणिरत्नम की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने तुरंत एक्टर को 'थलापति' (1991) फिल्म दे दी।

90s में सुपरहिट फिल्मों से बने थे स्टार 'थलापति' में यूं तो रजनीकांत और ममूटी (Mammootty) भी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन अर्जुन की भूमिका में अरविंद रातोंरात छा गए थे। फिल्म की सफलता ने अरविंद के लिए भी रास्ते खोले। इसके बाद मणिरत्नम के साथ उन्होंने 'रोजा' (Roja) और 'बॉम्बे' जैसी फिल्में कीं जिसने उन्हें देशभर में पॉपुलर बना दिया।

इसके बाद अरविंद ने 'देवरागम', 'मिनसारा कनावु' और 'राजा को रानी से प्यार हो गया' जैसी फिल्मों में काम किया। 'राजा को रानी से प्यार हो गया' के बाद अरविंद ने सिनेमा से दूरी बनाई और बिजनेस की ओर रुख किया।

बिजनेस में पाई सफलता जिस स्टारडम के लिए लोग तरसते हैं, अरविंद स्वामी ने अपने करियर के पीक पर आकर सब कुछ छोड़ बिजनेस में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाना छोड़ दिया और अपने फैमिली बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेंड एंड कंस्ट्रक्शन वीडी स्वामी एंड कंपनी में डायरेक्टर के पद पर काम करने लगे। उन्होंने टैलेंट मैक्सिमस इंडिया' की भी शुरुआत की।

उनका यह बिजनेस इतना सफल हुआ कि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2022 तक कंपनी की वैल्यूशन लगभग 3300 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई। अरविंद स्वामी बिजनेस फील्ड में अच्छा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग गई जिसके चलते उनका एक पैर पैरालाइज्ड हो गया था। सालों तक इसका इलाज चला।