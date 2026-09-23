सलमान खान की Monster में हुई साउथ के बड़े एक्टर की एंट्री, पर्दे पर देगा भाईजान को टक्कर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दबंग सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) का नाम उनकी आने वाली फिल्म मॉन्स्टर को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। बीते दिनों से साउथ सिनेमा के निर्देशक वामशी पेडिपल्ली के डायरेक्शन में बनने वाली मॉन्स्टर (Monster) की कास्टिंग को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं।

अब खबर आ रही है कि साउथ सिनेमा के एक बड़े सुपरस्टार के हाथ भाईजान की फिल्म लग गई है, बताया जा रहा है कि वह मॉन्स्टर में नेगेटिव रोल प्ले करता दिख सकता है। आइए जानते हैं कि वह एक्टर कौन सा है-

मॉन्स्टर में नजर आ सकता है ये साउथ एक्टर दरअसल जिस साउथ फिल्म एक्टर का नाम फिलहाल सलमान खान की अपकमिंग मूवी मॉन्स्टर को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है, वह कई और नहीं बल्कि अरविंद स्वामी (Arvind Swamy) हैं। जी हां पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार रोजा और बॉम्बे जैसी बॉलीवुड फिल्मों में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ने वाले एक्टर अरविंद अब सलमान की मॉन्स्टर में नजर आएंगे।

इससे ये साफ हो गया है कि मॉन्स्टर में अरविंद स्वामी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। ये भी हो सकता है कि फिल्म में सलमान खान संग अरविंद का कोई फाइट सीक्वेंस देखने को मिल जाए। बता दें कि राम चरण स्टारर ध्रुवा में अरविंद स्वामी खलनायक की भूमिका पहले भी निभा चुके हैं।