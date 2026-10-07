Exclusive: क्यों रामायणम के 'राजा दशरथ' बने दूरदर्शन के राम? अरुण गोविल की कास्टिंग का खुल गया राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रामायण के मेकर्स ने अरुण गोविल के राजा दशरथ के रूप में एक शानदार पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस तरह से एक्टर महाकाव्य की दुनिया में एक ऐसे किरदार के रूप में लौट रहे हैं जिसका अपना अलग और बेहद खास महत्व है।

रामानंद सागर की रामायण में राम के किरदार के लिए प्रसिद्ध अरुण गोविल, इस बार नितेश तिवारी की रामायण में राम के पिता दशरथ का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। क्यों अरुण गोविल बने राजा दशरथ? कास्टिंग खुद में यादों को संजोए हुए है, जो कि सिर्फ जाने पहचाने चेहरे को फिल्म में लाने के फैसले से कही ज्यादा है। एक इंडिपेंडेंट सोर्स के अनुसार, फिल्म के मेकर्स को इस बात का अंदाजा था कि दर्शक अरुण गोविल से भावनात्मक जुड़ाव साझा करते हैं। ऐसे में उनका मानना था कि एक्टर को फिल्म में एक अलग केदार देना अपने आप में खास होगा।

मेकर्स को लगा कि दर्शक उन्हें रामायण की दुनिया में एक बिल्कुल अलग किरदार में वापस देखकर भी खुश होंगे। उन्हें इस कहानी में दोबारा लाने का फैसला बहुत नैचुरल लगा, लेकिन इस बार राम के पिता के रूप में। यह एक खूबसूरत फुल-सर्कल मोमेंट है, क्योंकि जिस कलाकार ने एक पूरी पीढ़ी के लिए राम के किरदार को परिभाषित किया, वही अब राम के पिता का किरदार निभा रहे हैं।

रामायण की कास्ट कास्टिंग इस तरह से दर्शक जो रामायण को देखते हुए बड़े हुए और नई पीढ़ी के लिए तैयार की जा रही नई सिनेमैटिक प्रस्तुति के बीच एक खास पुल बनाती है। अरुण गोविल की मौजूदगी फिल्म की दुनिया को अपनापन का एहसास देती है। वहीं, दर्शक एक्टर को दशरथ के किरदार संग एक नए रूप और बिल्कुल अलग अवतार में देखने वाले हैं।

रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आने वाले हैं, जबकि साईं पल्लवी सीता, रॉकिंग स्टार यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं, दूसरी तरफ अरुण गोविल राम के पिता दशरथ के अहम किरदार में दिखाई देने वाले हैं।