नई दिल्ली, जेएनएन। AR Rahman Concert Row: सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संतोष पाटिल ने ए आर रहमान का चल रहा शो बीच में रोक दिया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ है। अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संतोष पाटिल ने इस हादसे के बारे में बात की है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि यह उनका काम था। संतोष पाटिल ने यह भी कहा कि उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों से संपर्क साधने का प्रयास किया लेकिन जब ऐसा नहीं कर पाए, तब उनके पास मंच पर चढ़कर शो रोकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था।

गौरतलब है कि ए आर रहमान का शो पिछले सप्ताह बीच में ही रोक दिया गया था। इसके पीछे कारण यह था कि यह रात 10:00 बजे के बाद भी चल रहा था, जबकि महाराष्ट्र में 10:00 बजे तक ही किसी भी कार्यक्रम को सार्वजनिक स्थल पर करने की अनुमति है। ए आर रहमान ने इस हादसे के बारे में बात की थी। उन्होंने ट्विटर पर इसे 'रॉकस्टार मोमेंट' बताया था।

Did we all just have the “Rockstar” moment on stage yesterday? I think we did!

We were overwhelmed by the love of the audience and kept wanting to give more..

Pune, thank you once again for such a memorable evening. Here’s a little snippet of our roller coaster ride ;) pic.twitter.com/qzC1TervKs