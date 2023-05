Anurag Kashyap: 'कैनेडी' को लेकर चियान विक्रम की पोस्ट पर अनुराग कश्यप ने दिया जवाब, साथ काम करने का किया वादा

नई दिल्ली, जेएनएन। फिल्ममेकर अनुराग कश्यप और तमिल स्टार चियान विक्रम के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर वन-टू-वन चल रहा है। पिछले दिनों अनुराग कश्यप ने कहा कि वो अपनी फिल्म 'कैनेडी' में विक्रम को कास्ट करना चाह रहे थे, लेकिन विक्रम ने उनके ईमेल का जवाब नहीं दिया। जिसपर एक्टर ने उन्हें कहा कि उन्हें कोई ईमेल या मैसेज नहीं मिला। अब फिर से अनुराग कश्यप ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपना पक्ष रखा है।

अनुराग कश्यप ने अपनी पोस्ट में लिखा- "बिल्कुल सही बॉस। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब उन्हें दूसरे एक्टर से पता चला कि मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उन्होंने मुझे सीधे कॉल किया। मुझे पता चला कि उनके पास एक अलग व्हाट्सएप नंबर है। उन्होंने मुझे संपर्क करने के लिए अपनी सही जानकारी दी और स्क्रिप्ट पढ़ने में भी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन फिलहाल हम शूटिंग के लिए एक महीने तक बिजी हैं।"

फिल्ममेकर ने आगे लिखा- "उन्होंने फिल्म कैनेडी को ये नाम दिया। इंटरव्यू में मैंने बैक स्टोरी सुनाई थी, कि कैसे फिल्म को कैनेडी नाम मिला। अब मुझे इस घटना पर ज्यादा रिएक्ट करने की जरुरत नहीं है। मैं और विक्रम रिटायरमेंट से पहले तो एक दूसरे के साथ काम कर ली लेंगे।"

