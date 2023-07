Anurag Kashyap की बेटी इस दिन मुंबई में करेंगी रीति-रिवाजों से सगाई, सोशल मीडिया पर किया खुलासा

Aaliyah Kashyap Engagement Date डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) की बेटी आलिया कश्यप ने हाल ही में ब्वॉयफ्रेंड शेन ग्रेगोइरे (Shane Gregoire) संग सगाई कर सभी को हैरान कर दिया था। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया था कि वह जल्द मुंबई आकर अपनी रीति-रिवाजों के साथ सगाई करेंगी। अब आलिया ने अपने फैंस को बता दिया है वो कब मुंबई में सगाई करेंगी।

Aaliyah Kashyap Engagement Date Photo Credit Instagram

HighLights 22 साल की उम्र में आलिया ने सगाई की मुंबई में परिवार संग पूरे रीति-रिवाजों से फिर करेंगी सगाई मंगेतर शेन ग्रेगोइरे संग विदेश में रहती है आलिया

Edited By: Aditi Yadav