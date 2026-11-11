बिना लिरिक्स के 42 साल पहले बना रोमांटिक गाना, अनुराधा पौडवाल के आलाप से हुआ सुपरहिट; शशि कपूर की दिखी थी शरारत

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। भजन क्वीन अनुराधा पौडवाल (Anuradha Paudwal) ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। लेकिन क्या आपको पता है कि दिग्गज सिंगर ने 42 साल पहले शशि कपूर (Shashi Kapoor) की फिल्म के लिए एक ऐसा गाना गाया था, जिसमें लिरिक्स ही नहीं थे।

साढे़ चार मिनट से ज्यादा लंबा कौन सा है वो गाना जिसे आलाप के दम पर अनुराधा पौडवाल ने बनाया था जबरदस्त हिट और जिसमें शशि कपूर का दिखा था शरारत भरा अंदाज, चलिए बताते हैं। शशि कपूर पर फिल्माया था बिना शब्दों का गाना अनुराधा पौडवाल (Anuradha Paudwal Songs) की आवाज में गाए जिस सदाबहार गीत का जिक्र हम अपने इस लेख में कर रहे है, वह साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म 'घर एक मंदिर' (Ghar Ek Mandir) का है। मूवी में शशि कपूर और मौसमी चटर्जी के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, राज किरण, रंजीता कौर और शोमा आनंद जैसे सितारे भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे।

घर एक मंदिर से जो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था उसके कोई लिरिक्स नहीं थे, बल्कि 4 मिनट 56 सेकंड का ये पूरा गाना हमिंग स्टाइल पर ही बना था। इस गाने में बस हे हो..आना..ना..ना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उसके अलावा बीच-बीच में अन्य एक्टर्स के डायलॉग थे, लेकिन मूवी में आधी रात को फिल्माए गाने में कोई भी लिरिक्स नहीं थे।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था गाने का म्यूजिक घर एक मंदिर में बिना बोल वाले इस गीत को मूवी में शशि कपूर और मौसमी चटर्जी के किरदारों पर फिल्माया गया है, जहां आधी रात में उनकी ज्वाइंट फैमिली सोती है। बच्चा साथ में होता है, लेकिन शशि कपूर के अंदर का रोमांस जागता है और वह मौसमी चटर्जी को शरारत भरे अंदाज में छेड़ने लगते हैं।