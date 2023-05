The Kerala Story Ban: पश्चिम बंगाल में फिल्म बैन होने पर बोले अनुपम खेर और अशोक पंडित- 'आजादी पर बड़ा हमला'

नई दिल्ली, जेएनएन। The Kerala Story Ban: सिनेमाघरों इन दिनों फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ देखने को मिल रही है। इस फिल्म को एक तरफ अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कई इसे एक प्रॉपेगेंडा बता रहे है। अब इसपर अनुपम खेर का भी रिएक्शन सामने आया है।

अनुपम खेर अक्सर अपनी विचार और कई मुद्दों पर सोशल मीडिया पर बोलते नजर आते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक्टर ने कहा है कि, ‘द केरल स्टोरी’फिल्म का विरोध वहीं लोग कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ की आलोचना की थी। इतना ही नहीं एक्टर ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में दर्शकों को पसंद आ रही हैं और बड़ी संख्या में लोग ऐसी फिल्में देखने सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं।

अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ा हमला- अशोक पंडित

फिल्म निर्माता और टेलीविजन निर्देशक संघ के अध्यक्ष अशोक पंडित का भी इस फिल्म पर रिएक्शन आया है उन्होंने कहा, मैं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने की निंदा करता हूं। यह एक फिल्मकार की अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ा हमला है। यह पूरे देश को गलत संदेश भेज रहा है।

I condemn the banning of the film The Kerala Story by the West Bengal government. It's a big attack on the freedom of expression of a filmmaker. It is sending the wrong signal to the entire country: Ashoke Pandit, filmmaker & president of Indian Film & Television Directors'… pic.twitter.com/6bkDHwEbS2