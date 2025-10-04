Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसा लगा मां यहीं हैं... Anshula Kapoor सगाई की तस्वीरों में हुईं इमोशनल, जीजू संग पोज देती दिखीं जाह्नवी और खुशी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:25 PM (IST)

    Anshula Kapoor Engagement अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने आखिरकार अपनी सगाई की तस्वीरे सोशल मीडिया पर शेयर कर दी हैं। इन तस्वीरों में उनकी पूरी फैमिली नजर आई। जिनमें बोनी कपूरअर्जुन कपूर सोनम कपूर जाह्नवी कपूर शनाया कपूर खुशी कपूर शामिल थे। जाह्नवी कपूर के साथ शिखर पहाड़िया भी मौजूद थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    अंशुला कपूर ने शेयर कीं सगाई की तस्वीरें

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने 2 अक्टूबर को अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई कर ली। इस सेरेमनी में उनके पिता बोनी कपूर के बांद्रा स्थित घर पर एक प्राइवेट सेरेमनी में आयोजित किया गया था और पूरा कपूर खानदान इस समारोह में शामिल हुआ। अंशुला और रोहन की सगाई 2 अक्टूबर को हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो दिन बाद, अंशुला ने आखिरकार 'गोर धना' यानी सगाई सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने अपने भाई अर्जुन कपूर, बहनों जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और अपने पिता बोनी कपूर के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं। इन खूबसूरत तस्वीरों में सोनम कपूर, शिखर पहारिया, खुशी कपूर, शनाया कपूर और रिया कपूर भी नजर आईं।

    यह भी पढ़ें- Sonam Kapoor की बर्थडे पार्टी में सारी लाइमलाइट चुरा ले गईं करीना कपूर, जाह्नवी से भी नजरें हटा पाना मुश्किल

    मां को दी श्रद्धांजलि

    इस सेरेमनी का एक खास इमोशनल हिस्सा था जिसमें अंशुला ने अपनी दिवंगत मां मोना शौरी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपनी मां के बगल में एक सीट रखकर और वहां उनकी एक तस्वीर रखकर उन्हें सम्मानित किया। अपने कैप्शन में, अंशुला ने बताया कि इस खास मौके पर उन्हें अपनी दिवंगत मां की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अंशुला ने अपने भाई और एक्टर अर्जुन कपूर के साथ भी एक इमोशनल पल शेयर किया। इस बीच, एक तस्वीर में बोनी कपूर अंशुला और रोहन को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

    View this post on Instagram

    A post shared by Anshula Kapoor (@anshulakapoor)

    एक प्यारी सी ग्रुप फोटो में पूरा कपूर खानदान साथ नजर आया। एक और कैंडिड फोटो में अंशुला अपने पिता बोनी कपूर के साथ डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि एक और तस्वीर में वह अपनी बहनों जाह्नवी और खुशी के साथ पोज दे रही हैं। अपने कैप्शन में अंशुला ने लिखा, '02/10/2025 यह सिर्फ हमारा गोर धना नहीं था, यह हर छोटी-छोटी बात में झलकता प्यार था। रो के पसंदीदा शब्द हमेशा 'हमेशा और हमेशा के लिए' रहे हैं। उनका प्यार मुझे यकीन दिलाता है कि परियों की कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि ऐसे ही पलों में जिंदा रहती हैं'।

    2022 में हुई थी अंशुला और रोहन की मुलाकात

    उन्होंने आगे कहा, 'हंसी, गले लगना, दुआओं और उन लोगों से भरा कमरा जो हमारी दुनिया को भरा-भरा महसूस कराते हैं और फिर, मां का प्यार, चुपचाप हमें अपने आगोश में ले लेता है। उनके फूलों में, उनके शब्दों में, उनकी सीट पर, जिस तरह से उनकी मौजूदगी अब भी हर जगह महसूस हो रही थी। मुझे बस इतना याद है कि मैं चारों ओर देख रही थी और सोच रही थी, हमेशा ऐसा ही महसूस होना चाहिए। रब राखा'। अंशुला और रोहन की मुलाकात 2022 में एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। इसी साल जुलाई में रोहन ने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में अंशुला को प्रपोज किया था।

    यह भी पढ़ें- Arjun Kapoor की बहन Anshula Kapoor ने ब्वॉयफ्रेंड से की सगाई, सौतेली बहनों खुशी-जाह्नवी का रिएक्शन हुआ वायरल