ऐसा लगा मां यहीं हैं... Anshula Kapoor सगाई की तस्वीरों में हुईं इमोशनल, जीजू संग पोज देती दिखीं जाह्नवी और खुशी

Anshula Kapoor Engagement अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने आखिरकार अपनी सगाई की तस्वीरे सोशल मीडिया पर शेयर कर दी हैं। इन तस्वीरों में उनकी पूरी फैमिली नजर आई। जिनमें बोनी कपूरअर्जुन कपूर सोनम कपूर जाह्नवी कपूर शनाया कपूर खुशी कपूर शामिल थे। जाह्नवी कपूर के साथ शिखर पहाड़िया भी मौजूद थे।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने 2 अक्टूबर को अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई कर ली। इस सेरेमनी में उनके पिता बोनी कपूर के बांद्रा स्थित घर पर एक प्राइवेट सेरेमनी में आयोजित किया गया था और पूरा कपूर खानदान इस समारोह में शामिल हुआ। अंशुला और रोहन की सगाई 2 अक्टूबर को हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो दिन बाद, अंशुला ने आखिरकार 'गोर धना' यानी सगाई सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने अपने भाई अर्जुन कपूर, बहनों जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और अपने पिता बोनी कपूर के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं। इन खूबसूरत तस्वीरों में सोनम कपूर, शिखर पहारिया, खुशी कपूर, शनाया कपूर और रिया कपूर भी नजर आईं।

View this post on Instagram A post shared by Anshula Kapoor (@anshulakapoor) एक प्यारी सी ग्रुप फोटो में पूरा कपूर खानदान साथ नजर आया। एक और कैंडिड फोटो में अंशुला अपने पिता बोनी कपूर के साथ डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि एक और तस्वीर में वह अपनी बहनों जाह्नवी और खुशी के साथ पोज दे रही हैं। अपने कैप्शन में अंशुला ने लिखा, '02/10/2025 यह सिर्फ हमारा गोर धना नहीं था, यह हर छोटी-छोटी बात में झलकता प्यार था। रो के पसंदीदा शब्द हमेशा 'हमेशा और हमेशा के लिए' रहे हैं। उनका प्यार मुझे यकीन दिलाता है कि परियों की कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि ऐसे ही पलों में जिंदा रहती हैं'।