Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    69 साल के अन्नू कपूर ने Tamannaah Bhatia की बॉडी पर की भद्दी टिप्पणी, यूजर्स बोले - अश्लील आदमी

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:49 AM (IST)

    'आज की रात' तमन्ना भाटिया के बेस्ट गानों में से एक है। फैंस ने जहां इस गाने पर लाखों रील्स बनाई है, तो वहीं 70-80 के दशक के अभिनेता अन्नू कपूर ने स्त्री 2 के इस गाने की कुछ क्लिप्स देखने के बाद एक्ट्रेस की बॉडी पर ऐसा कमेंट किया है, जिसकी वजह से यूजर्स उन्हें 'ठरकी' और 'अश्लील आदमी' जैसे टैग दे रहे हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    अन्नू कपूर ने तमन्ना की बॉडी पर किया कमेंट/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा से लेकर हिंदी फिल्मों तक में अपने अभिनय का डंका बजा चुकीं तमन्ना भाटिया इन दिनों लगातार मूवीज में स्पेशल नंबर को लेकर चर्चा बटोर रही हैं। आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड (Bads Of Bollywood) के 'गफूर' गाने में उनके मूव्स हो या स्त्री 2 का 'आज की रात' गाना, दोनों को ही काफी पसंद किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनके गाने 'आज की रात' पर जहां लाखों लोगों ने रील्स बनाई है, तो वहीं अभिनेता अन्नू कपूर ने इस स्पेशल सॉन्ग की एक क्लिप देखकर ऐसा भद्दा कमेंट किया, जिसे सुनने के बाद लोग 69 साल के अभिनेता को खरी खोटी सुना रहे हैं।

    तमन्ना भाटिया की बॉडी को बताया 'मिल्की'

    हाल ही में शुभांकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के लिए पहुंचे अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया की तारीफ करते हुए उनके शरीर को 'दूधिया बदन' कहकर संबोधित किया। अन्नू कपूर के एक्ट्रेस पर जोक्स यहीं नहीं रुके। दरअसल, जब अन्नू कपूर से होस्ट ने पूछा कि क्या उन्हें तमन्ना का 'आज की रात' गाना पसंद है, तो तुरंत ही अन्नू कपूर ने एक्साइटेड होकर जवाब देते हुए कहा, "माशाअल्लाह क्या दूधिया बदन है"।

    Tamannaah Bhatia-annu kapoor (1)

    यह भी पढ़ें- Tamannah Bhatia से ब्रेकअप के बाद इस हसीना से 'Gustaakh Ishq' कर बैठे Vijay Verma? गले मिलते आए नजर

    इसके तुरंत बाद ही होस्ट ने कहा कि ये गाना सुनकर बच्चे तुरंत सो जाते हैं, जिसे सुनते ही तुरंत अन्नू कपूर बोले,

    "कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं...70 साल के उम्र का बच्चा हो सकता है ना, मैं होता तो यही पूछता कि कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं कि वह 70 साल पुराना बच्चा है और ये 11 साल का बूढ़ा है। बहन अपने गाने से, अपने शरीर से, अपने दूधिया चेहरे से हमारे बच्चों को सुलाती हैं, बहुत अच्छी बात है। देश के ऊपर कृपा होगी अगर हमारे देश के बच्चे अच्छी और स्वस्थ नींद सोए। अगर और भी कुछ इच्छाएं हैं तो भगवान पूरी करें"।

    annu kapoor comment on tamannaah bhatia

    अन्नू कपूर को यूजर्स ने कहा 'ठरकी'

    तमन्ना भाटिया के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक यूजर ने लिखा, "अन्नू कपूर ऐसी ठरकी वाइब्स क्यों दे रहे हैं"। दूसरे यूजर ने लिखा, "आप अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "प्लीज थोड़ा सा सम्मान देना सीखिए, क्या आपके घर में बेटी या ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं हैं"। हालांकि, कुछ लोग उन्हें डिफेंड भी कर रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Vvan Release Date: इस दिन पर्दे पर नजर आएगी सिद्धार्थ-तमन्ना की जोड़ी, मेकर्स ने रिलीज डेट से उठाया पर्दा