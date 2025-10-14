69 साल के अन्नू कपूर ने Tamannaah Bhatia की बॉडी पर की भद्दी टिप्पणी, यूजर्स बोले - अश्लील आदमी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा से लेकर हिंदी फिल्मों तक में अपने अभिनय का डंका बजा चुकीं तमन्ना भाटिया इन दिनों लगातार मूवीज में स्पेशल नंबर को लेकर चर्चा बटोर रही हैं। आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड (Bads Of Bollywood) के 'गफूर' गाने में उनके मूव्स हो या स्त्री 2 का 'आज की रात' गाना, दोनों को ही काफी पसंद किया गया।

उनके गाने 'आज की रात' पर जहां लाखों लोगों ने रील्स बनाई है, तो वहीं अभिनेता अन्नू कपूर ने इस स्पेशल सॉन्ग की एक क्लिप देखकर ऐसा भद्दा कमेंट किया, जिसे सुनने के बाद लोग 69 साल के अभिनेता को खरी खोटी सुना रहे हैं।

हाल ही में शुभांकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के लिए पहुंचे अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया की तारीफ करते हुए उनके शरीर को 'दूधिया बदन' कहकर संबोधित किया। अन्नू कपूर के एक्ट्रेस पर जोक्स यहीं नहीं रुके। दरअसल, जब अन्नू कपूर से होस्ट ने पूछा कि क्या उन्हें तमन्ना का 'आज की रात' गाना पसंद है, तो तुरंत ही अन्नू कपूर ने एक्साइटेड होकर जवाब देते हुए कहा, "माशाअल्लाह क्या दूधिया बदन है"।

यह भी पढ़ें- Tamannah Bhatia से ब्रेकअप के बाद इस हसीना से 'Gustaakh Ishq' कर बैठे Vijay Verma? गले मिलते आए नजर

इसके तुरंत बाद ही होस्ट ने कहा कि ये गाना सुनकर बच्चे तुरंत सो जाते हैं, जिसे सुनते ही तुरंत अन्नू कपूर बोले,

"कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं...70 साल के उम्र का बच्चा हो सकता है ना, मैं होता तो यही पूछता कि कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं कि वह 70 साल पुराना बच्चा है और ये 11 साल का बूढ़ा है। बहन अपने गाने से, अपने शरीर से, अपने दूधिया चेहरे से हमारे बच्चों को सुलाती हैं, बहुत अच्छी बात है। देश के ऊपर कृपा होगी अगर हमारे देश के बच्चे अच्छी और स्वस्थ नींद सोए। अगर और भी कुछ इच्छाएं हैं तो भगवान पूरी करें"।

अन्नू कपूर को यूजर्स ने कहा 'ठरकी'

तमन्ना भाटिया के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक यूजर ने लिखा, "अन्नू कपूर ऐसी ठरकी वाइब्स क्यों दे रहे हैं"। दूसरे यूजर ने लिखा, "आप अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "प्लीज थोड़ा सा सम्मान देना सीखिए, क्या आपके घर में बेटी या ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं हैं"। हालांकि, कुछ लोग उन्हें डिफेंड भी कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें- Vvan Release Date: इस दिन पर्दे पर नजर आएगी सिद्धार्थ-तमन्ना की जोड़ी, मेकर्स ने रिलीज डेट से उठाया पर्दा