आर्थिक तंगी की फर्जी खबरों पर फूटा Anita Kanwal का गुस्सा, 'गंगाजल' एक्ट्रेस बोलीं- भीख नहीं मांग रही

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ समय पहले इस तरह की खबर आई थी कि अभिनेत्री अनीता कंवल (Anita Kanwal) आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं और उन्होंने पैसों की मदद मांगी है। अब एक्ट्रेस ने इन खबरों का खंडन करते हुए इन्हें अफवाह बताया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि छह महीने पहले दिए गए एक इंटरव्यू में उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया था। अभिनेत्री ने कहा कि इन खबरों की वजह से उन्हें काफी परेशानी हुई है और उनकी नींद तक उड़ गई है।

चैन से सो नहीं पा रही अनीता अनीता ने एक वीडियो शेयर करके अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सुबह के 3.45 बज रहे हैं और वो सो नहीं पा रही हैं। वह इस बात से परेशान थीं कि कुछ न्यूज चैनलों ने उनकी आर्थिक स्थिति को किस तरह पेश किया है। इस विवाद के पीछे की वजह बताते हुए, कंवल ने कहा कि पत्रकार विक्की लालवानी ने लगभग छह महीने पहले उनका इंटरव्यू लिया था।