ग्रीस में Anirudh Ravichander ने SRH की मालकिन काव्या मारन से की शादी, पहली तस्वीर आई सामने

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाकर अनिरुद्ध रविचंदर (Anirudh Ravichander) ने अपनी शादी की तस्वीर शेयर करके फैंस को गुडन्यूज दे दी है। महीनों से चर्चा हो रही थी अनिरुद्ध, सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन (Kavya Maran) के साथ शादी करने वाले हैं।

अब यह अफवाह सच साबित हो गई है। अनिरुद्ध और काव्या अब पति-पत्नी बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पहली शादी की तस्वीर शेयर करके अनिरुद्ध ने फैंस को खुश कर दिया है। शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध और काव्या अनिरुद्ध रविचंदर ने 11 नवंबर को काव्या मारन के साथ ग्रीस में ड्रीम वेडिंग की। शादी के बाद काव्या के साथ पहली वेडिंग फोटो शेयर करते हुए कंपोजर ने कैप्शन में लिखा, "मेरी जिंदगी में एक बार मिलने वाला, जो जिंदगी भर के लिए है, 11.11।"