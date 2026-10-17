कौन हैं अनिरुद्ध रविचंदर, जिनसे शादी करेंगी SRH की मालकिन काव्या मारन, जानें दोनों की नेटवर्थ! कौन है ज्यादा अमीर?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की CEO काव्या मारन और फेमस म्यूजिशियन अनिरुद्ध रविचंदर की शादी की खबरें चर्चा में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की शादी नवंबर 2026 में हो सकती है। इस बीच चेन्नई में होने वाले रिसेप्शन को लेकर भी जानकारी सामने आई है। ऐसे में लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि अनिरुद्ध रविचंदर कौन हैं, उनकी कमाई कितनी है और काव्या मारन की संपत्ति कितनी है।

‘Why This Kolaveri Di’ से मिली पहचान अनिरुद्ध रविचंदर का जन्म 16 अक्टूबर 1990 को चेन्नई में हुआ था। वह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने संगीतकार, गायक और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने तमिल सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में हिंदी और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया।

अनिरुद्ध को साल 2012 में आई फिल्म ‘3’ के गाने ‘Why This Kolaveri Di’ से बड़ी पहचान मिली। यह गाना भारत के साथ विदेशों में भी फेमस हुआ। इसके बाद उन्होंने ‘विक्रम’, ‘जेलर’, ‘लियो’ और शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ जैसी कई बड़ी फिल्मों में संगीत दिया। बड़े फिल्मी प्रोजेक्ट से जुड़ने के कारण वह दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित म्यूजिशियन में शामिल हो गए हैं।

रिपोर्ट्स की मानें तो अनिरुद्ध अभिनेता रजनीकांत के परिवार से भी जुड़े हैं। उनके पिता रवि राघवेंद्र अभिनेता हैं। उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्मों में संगीत देना, गाने तैयार करना और मनोरंजन जगत से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट हैं। कौन हैं काव्या मारन? काव्या मारन सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और कावेरी मारन की बेटी हैं। वह इंडियन प्रीमियर लीग की टीम सनराइजर्स हैदराबाद की CEO हैं। आईपीएल मैचों के दौरान टीम का समर्थन करते हुए उन्हें अक्सर देखा जाता है। काव्या का परिवार मीडिया और मनोरंजन कारोबार में बड़ा नाम रखता है। सन ग्रुप का कारोबार टेलीविजन, मीडिया और फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में फैला है। काव्या ने चेन्नई के स्टेला मैरिस कॉलेज से पढ़ाई की और ब्रिटेन के वारविक बिजनेस स्कूल से MBA किया। वह क्रिकेट फ्रेंचाइजी के मैनेजमेंट और परिवार के कारोबारी हितों से जुड़ी हुई हैं।

अनिरुद्ध और काव्या में कौन ज्यादा अमीर? फैंस के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि दोनों में कौन ज्यादा अमीर है। मीडिया रिपोर्ट्स में अनिरुद्ध रविचंदर की अनुमानित नेटवर्थ करीब ₹50 करोड़ बताई जाती है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्मों में म्यूजिक तैयार करने और दूसरे प्रोफेशनल प्रोजेक्ट से आता है। हालांकि, उनकी संपत्ति का कोई सार्वजनिक रूप से फाइनेंशियल डेटा उपलब्ध नहीं है।