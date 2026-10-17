कंफर्म! नवंबर में शादी करेंगे Anirudh Ravichander और काव्या मारन, कब और कहां लेंगे सात फेरे?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सनराइजर्स हैदराबाद की CEO काव्या मारन और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर के कथित रोमांस को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बाद अब दोनों की शादी की खबरें सामने आ रही हैं। आइए जानते हैं आखिर ये इसमें कितनी सच्चाई है?

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया कंफर्म तमाम अटकलों के बाद शायद अब यह पक्का हो गया है कि संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की CEO काव्या मारन शादी करने जा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है। उन्होंने काव्या के माता-पिता, कलानिधि मारन और कावेरी मारन की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें वे मुख्यमंत्री को इस कपल के शादी के रिसेप्शन में आमंत्रित कर रहे हैं।

Sun Group Chairman Shri Kalanithi Maran and his wife, Smt. Kavery Maran, met Hon’ble Chief Minister Shri A. Revanth Reddy at his residence in Jubilee Hills and invited him to the wedding reception of their daughter, Kavya Maran. The wedding reception of Kavya Maran and Anirudh Ravichander is scheduled to be held in Chennai on November 21. #KalanithiMaran #KavyaMaran — Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 16, 2026

तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'सन ग्रुप के चेयरमैन श्री कलानिधि मारन और उनकी पत्नी श्रीमती कावेरी मारन ने जुबली हिल्स स्थित आवास पर मुख्यमंत्री श्री ए. रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें अपनी बेटी काव्या मारन के शादी के रिसेप्शन में आमंत्रित किया। काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर (Anirudh Ravichander) का शादी का रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में आयोजित होना है'।