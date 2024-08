Angry Young Man Twitter Review: रिलीज हुई मशहूर सलीम-जावेद की जोड़ी पर आधारित सीरीज, लोग बोले- 'बहुत कुछ सीखा'

It’s a must watch, not to learn about movies but about life, success and lessons.

Few brilliant lines were used by people in the Biography and many learning that one can take away.

A thread 🧵

एंग्री यंग मेन न केवल उस समय के भारतीय फिल्म उद्योग की नब्ज को दिखाया गया है,बल्कि इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि कैसे वे दो लोग थे जिन्होंने हमें कई दमदार कहानिया दीं। आज के जमाने में आप इस सलीम-जावेद की जोड़ी को जरूर मिस कर रहे होंगे।

angry young men not only showcases the pulse of indian film industry back then but sheds a light on how it was two men who were "we the people" rooted to reality responsible for those glorious legendary epics & makes you notice lack of such "salim khan javed akhtar"s today

एंग्री यंग मेन हिंदी सिनेमा के दो सबसे बड़े सितारों और उनके हीरे जैसे काम की कहानी है। जावेद साब को नाश्ते के बारे में और सलीम साहब को अपनी मां के बारे में बात करते हुए सुनकर मैं टूट गया, लेकिन ये दोनों अपने लेजेंडरी स्क्रीनप्ले की तरह ही आपको अगले ही पल खुश कर देते हैं।

Angry Young Men is a celebration of two of Hindi Cinema's biggest Stars and their diamond etched work. Hearing Javed Saab talk about breakfast and Saleem Saab about his mother broke me but the two just cheer you up the next second, just like their Legendary Screenplays.

एंग्री यंग मेन का निर्देशन किया है नम्रता राव ने किया है। उन्होंने इस सीरीज से अपना डायरेक्शन डेब्यू भी किया है। सलमान खान फिल्म्स,एक्सेल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और टाइगर बेबी ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है।

