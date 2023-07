Amy Jackson के ब्वॉयफ्रेंड एड वेस्टविक ने एक्ट्रेस संग शादी को लेकर किया बड़ा खुलासा, कही ऐसी बात

Amy Jackson And Ed Westwick एमी जैक्सन इन दिनों अपने ब्वॉयफ्रेंड एड वेस्टविक ( Ed Westwick ) के साथ भारत में हैं। मीडिया में एक्ट्रेस लगातार ब्वॉयफ्रेंड संग स्पॉट हो रही है । हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर खुलासा किया । इसी के साथ एड संग शादी पर भी बात की है ।

Amy Jackson boyfriend Ed Westwick Photo Credit Instagram

Your browser does not support the audio element.