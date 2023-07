इन फिल्मों में अमजद खान ने नहीं किया Negative Role, गब्बर से हटकर बनाई इमेज

नई दिल्ली, जेएनएन। Amjad Khan played positive roles ऐसी बहुत-सी फिल्में हैं, जिनके हीरो भले याद ना रहें, लेकिन विलेन याद रह जाते हैं। शोले में गब्बर का किरदार भी ऐसा ही था, जिसे आज तक याद किया जाता है। इस रोल को निभाने वाले अमजद खान ने गब्बर का किरदार अमर कर दिया, लेकिन अमजद खान ने नेगेटिव रोल्स के अलावा भी कई ऐसे किरदार किए हैं, जिनके लिए उन्हें याद रखा जाना चाहिए। आइए जानते हैं, ऐसे रोल्स के बारे में, जिनमें उनकी इमेज 'गब्बर' से हटकर थी।

फिल्म: चमेली की शादी

साल 1986 में आई फिल्म 'चमेली की शादी' में अनिल कपूर और अमृता सिंह के अलावा अमजद खान भी थे। उन्होंने इसमें एडवोकेट हरीश का रोल निभाया था, जो चरणदास (अनिल कपूर) का लवगुरु है। अमजद खान के इस किरदार ने हर किसी का मन मोह लिया।

फिल्म: याराना

साल 1981 में आई फिल्म 'याराना' में अमिताभ बच्चन और अमजद खान ने एक साथ काम किया था। इसमें अमजद ने बिशन का रोल किया था, जो अपने बचपन के दोस्त किशन को उसका हल दिलाने की लड़ाई लड़ता है। अमिताभ और अमजद की जोड़ी

फिल्म: शतरंज के खिलाड़ी

सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1977 में आई थी। इसमें अमजद ने नवाब वाजिद अली शाह का किरदार निभाया था। यह किरदार काफी जटिल था, लेकिन अमजद खान ने इसे बखूबी निभाया। इसमें ने एक लाचार राजा को अच्छे से पर्दे पर उकेरा।

फिल्म: कुर्बानी

इस फिल्म में अमजद खान ने अपने असली नाम से ही भूमिका निभाई है, जो पुलिस इंस्पेक्टर है। 1980 में आई इस फिल्म में अमजद के अलावा विनोद खन्ना और फिरोज खान भी थे। इस फिल्म में अमजद का डायलॉग 'माई नेम इज खान, अमजद खान' खूब प्रसिद्ध हुआ था।

