एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लाडली आराध्या बच्चन ने 16 नवंबर को धूमधाम से अपना 15वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर बिग बी अपनी पोती को ढेर सारा आशीर्वाद देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपने ब्लॉग में पोती आराध्या के लिए कुछ ऐसा लिखा, जिसे देखकर ऐश्वर्या के फैंस काफी इमोशनल हो गए।

पोती आराध्या के लिए बिग बी ने की दुआ हर साल ऐश्वर्या राय सबसे पहले बेटी आराध्या बच्चन के लिए पोस्ट शेयर करके उन्हें जन्मदिन की बधाई देती हैं। हालांकि, आराध्या के 15वें जन्मदिन को इस बार उनके दादू अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने बेहद खास बनाया। अमिताभ बच्चन ने सोमवार को निजी ब्लॉग में संडे दर्शन की अपनी फोटोज शेयर की और कैप्शन में लिखा, "घर की पोती का जन्मदिवस सुनहरा और भाग्यशाली रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। मुझे संडे को लोगों से जिस तरह का प्यार मिला है, उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। दुआएं और ब्लेसिंग देने वाले लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद।"

बिग बी ने जहां पोती के जन्मदिन पर प्यार भरा पोस्ट शेयर किया, तो वहीं ऐश्वर्या और अभिषेक ने बेटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की। धूमधाम से कजिन संग मनाई थी आराध्या ने दीवाली जन्मदिन से पहले आराध्या की दीवाली की कुछ फोटोज सामने आई थीं, जिसमें वह अपनी कजिन नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही थी। उनकी और अगस्त्य की वायरल फोटोज में बॉन्डिंग ने फैंस का दिल जीत लिया था। आपको बता दें कि सैफ अली खान के साथ हुए हादसे के बाद अधिकतर सितारे अपने बच्चों को सोशल मीडिया के साथ-साथ पैपराजी के कैमरों से दूर रखना शुरू कर दिया था।

साल 2011 में हुआ था आराध्या बच्चन का जन्म आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की शादी साल 2007 में हुई थी, जिसके बाद 2011 में उन्होंने अपनी बेटी आराध्या का स्वागत किया था। आराध्या वैसे तो बॉलीवुड की लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन वह कभी कभार मां ऐश्वर्या को पब्लिक इवेंट पर कंपनी देती हैं। वह अपनी मॉम के साथ हर साल कान्स फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा भी बनती हैं।