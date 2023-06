Amitabh Bachchan इस खास वजह से फैंस से नंगे पैर करते हैं मुलाकात, कारण जान बिग बी के लिए बढ़ जाएगी इज्जत

Amitabh Bachchan Reveals Why He Meet Fans With Bare Feet अमिताभ बच्चन को उनके फैंस जितना प्यार करते हैं बिग बी भी फैंस पर उतनी जान छिड़कते हैं। एक्टर पिछले कई सालों से फैंस से जलसा के बाहर मिलने की परंपरा निभाते चले आ रहे हैं।