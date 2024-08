Amitabh Bachchan का करियर खलास! 'गंगा जमना सरस्वती' फ्लॉप होने के बाद जब कहने लगे थे लोग

मीडिया में अमिताभ बच्चन के करियर पर लगा बैरियर

ऐसा ही एक पुराना मैगजीन कवर सोशल मीडिया साइट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हो रहा है, जिसमें अमिताभ की हताशा से भरी तस्वीर के साथ लिखा गया है- FINISHED... With The Crash Of Ganga Jumnaa Saraswathi, Is It The End Of The Road For The Superstar? (गंगा जमना सरस्वती के क्रैश होने के बाद क्या सुपरस्टार के लिए रास्ता बंद हो गया है?)

द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के कवर का यह फोटो निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री के अलावा और भी एक्स यूजर्स ने शेयर किया है। विवेक ने इसके साथ लिखा-

मैगजीन और इसके संपादकों का करियर दशकों पहले खत्म हो चुका है, लेकिन अमिताभ बच्चन, 35 साल बाद भी, हर रोज दहाड़ रहे हैं। विवेक ने मैगजीन के टाइटल पर तंज कसते हुए आगे लिखा- सिर्फ इतना कहना है कि मीडिया के जरिए जितनी भी जानकारी हमें मिलती है, वो किसी के विचार हैं या उनकी व्यावसायिक मजबूरी।

फोटो- एक्स

राजनीति में 'कैमियो' के बाद सिनेमा में लौटे अमिताभ

23 दिसम्बर, 1988 को रिलीज हुई गंगा जमना सरस्वती उस दौर की फिल्म है, जब वो राजनीति में संक्षिप्त पारी खेलकर सिनेमा की दुनिया में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और खोई हुई जमीन को पाने में जुटे थे। शहंशाह के जरिए उनकी वापसी तो धमाकेदार रही, मगर उस जिस आसमान को छोड़कर वो सियासत की जमीन पर पैर जमाने गये थे, गंगा जमना सरस्वती की विफलता ने उसे और दूर कर दिया था।

31 जनवरी 1989 के इंडिया टुडे के अंक में भी अमिताभ बच्चन के करियर को लेकर इस तरह की आशंकाएं जाहिर की गई थीं। अमिताभ बच्चन के करियर पर बैरियर लगने की चर्चा उस दौर में हर फिल्मप्रेमी कर रहा था। इसी लेख में बॉम्बे (मुंबई) के एक टैक्सी ड्राइवर सुलेमान अहमद के हवाले से लिखा गया था- अब बच्चन खलास हो गया।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले हफ्ते में शानदार कारोबार किया था, मगर दूसरे हफ्ते से बैठना शुरू हो गई। बॉम्बे टेरीटरी में फिल्म का ओपनिंग वीक का कलेक्शन 12.76 लाख रुपये था, लेकिन दूसरे हफ्ते में कलेक्शंस 28-40 फीसदी तक गिर गये। दिल्ली और पंजाब को छोड़कर फिल्म का बाकी हिस्सों में भी यही हाल रहा।

बढ़ रहा था नये सितारों की लोकप्रियता का ग्राफ

गंगा जमना सरस्वती का निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था, जिनके साथ अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री की कुछ बड़ी हिट फिल्में दी थीं। फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्रि फीमेल लीड रोल में थीं, जबकि मिथुन चक्रवर्ती और जया प्रदा ने सहयोगी भूमिकाएं निभाई थीं। अमरीश पुरी विलेन बने थे। संगीत अनु मलिक ने दिया था। फिल्म का टाइटल ट्रैक और 'साजन मेरा उस पार है...' गाने चर्चित रहे थे।

यह भी पढ़ें: Kalki 2898 AD के सीक्वल को लेकर नाग अश्विन ने दी बड़ी खुशखबरी, अपडेट सुन झूम उठेंगे फैंस

इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिकाओं में सक्रिय तो रहे, मगर सफल नहीं हो सके। उनकी कुछ फिल्मों को सफलता तो मिली, मगर उसमें उनके साथ नये जमाने का कोई सितारा था। तब तक अनिल कपूर, आमिर खान, सनी देओल चंकी पांडेय, गोविंदा, संजय दत्त ने बॉक्स ऑफिस जगह बनाना शुरू कर दिया था। सदी बदलने पर मोहब्बतें के साथ अमिताभ बच्चन के करियर की दिशा बदलनी शुरू हुई थी।