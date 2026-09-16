मैं काम से रिटायर... 83 साल के Amitabh Bachchan ने एक्टिंग से संन्यास पर तोड़ी चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा के महानायक के तौर पर जाना जाता है। पिछले करीब 6 दशकों से इंडस्ट्री में राज करने वाले बिग बी ने हाल ही में एक ऐसा ब्लॉग लिखा था, जिसकी वजह से 83 वर्षीय सुपरस्टार की रिटायरमेंट को लेकर सुर्खियां तेज हो गई थीं।

अब इस मामले को लेकर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आ गया है और उन्होंने बताया कि क्या वह वास्तव में संन्यास ले रहे हैं या नहीं। रिटायरमेंट पर बोले अमिताभ बच्चन हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि काफी देर हो चुकी है, अब रिटायर होने का समय है। जिसके बाद लोगों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया कि बिग बी जल्द ही आधिकारिक रूप से रिटायरमेंट की घोषणा कर सकते हैं।

शूटिंग का सेट हो या इंटरनेट मीडिया की दुनिया, हिंदी सिनेमा के महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन की सक्रियता और ऊर्जा कहीं भी युवा कलाकारों से कम नहीं दिखती है। वह एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ प्रशंसकों के लिए नियमित तौर पर ब्लॉग भी लिखते हैं। हालांकि, कई बार लोग उनके ब्लॉग का गलत मतलब भी निकाल लेते हैं।