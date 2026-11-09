'तकलीफ हो रही...'84 साल के Amitabh को हाथ में हो रही समस्या, सही से फैंस के लिए लेटर नहीं लिख पा रहे बिग बी

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपनी सेहत को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच हेल्थ को लेकर पर्सनल अपडेट शेयर किया है। एक्टर अपने लोकप्रिय क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' (Kaun Banega Crorepati) की शूटिंग में हिस्सा में बीते दिनों नजर नहीं आए थे जिससे उनके फैंस को उनकी चिंता होने लगी।

अब, अपने ताजा ब्लॉग पोस्ट में, बच्चन ने बताया है कि उन्हें अपने हाथ में कुछ तकलीफ महसूस हो रही है। साथ ही, उन्होंने अपने शुभचिंतकों के पत्रों का जवाब देने में हुई देरी के लिए माफी भी मांगी है।

अमिताभ ने फैंस का जताया अभार अपने ब्लॉग पोस्ट में अमिताभ ने लिखा,'मुझे अपने कई शुभचिंतकों से इतनी बड़ी संख्या में शुभकामनाएं और उपहार मिल रहे हैं कि अब उन्हें रखने के लिए मेरे पास जगह कम पड़ रही है। इन उपहारों को ठीक से न सहेजना, एक तरह से उनका अनादर करना होगा। इसलिए, आप सभी ने जो अपना स्नेह जताते हुए उपहार भेजे हैं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर जवाब देने की भी कोशिश कर रहा हूं।'

अभिनेता ने आगे बताया कि उन जवाबों में उम्मीद से ज्यादा समय क्यों लग रहा है। उन्होंने कहा कि वह खुद सभी को जवाब लिखना चाहते थे, लेकिन जिस हाथ से वह लिखते हैं, उसमें उन्हें कुछ तकलीफ हो रही है।

एक्टर क्यों नहीं लिख पा रहे लैटर अमिताभ ने लिखा, 'मैं इन जवाबों को खुद लिखना चाहता था। लेकिन, जिस हाथ से मैं लिखता हूं, उसमें मुझे कुछ तकलीफ महसूस हो रही है जिसकी वजह से देरी हो गई। मैं ईमानदारी से माफी चाहता हूं।"

उन्होंने आगे लिखा कि माफी मांग लेने से गलत नहीं होता। उन्होंने कहा कि सामने वाला या तो इसे स्वीकार कर लेगा, जिससे मन को शांति और संतुष्टि मिलेगी, या फिर वह इसे ठुकरा देगा, जिससे मन में एक चुभन बनी रहेगी। उन्होंने अपने पाठकों को यह निर्णय लेने के लिए छोड़ा कि वे संतुष्टि चुनना चाहते हैं या चुभन।