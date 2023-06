Ameesha Patel Video: अमीषा पटेल ने मंदिर के बाहर लोगों को बांटा खाना, यूजर बोले- भगवान आपका भला करे

नई दिल्ली, जेएनएन। Ameesha Patel Video: बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल जल्द सनी देओल के साथ फिल्म गदर 2 में नजर आने वाली है। इस बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह नेकी करती दिखाई दे रही है। गुरुवार सुबह एक्ट्रेस ने मुंबई के एक मंदिर के बाहर लोगों में खाना बांटा।

इस वीडियो को अमीषा ने खुद अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है। इस दौरान एक्ट्रेस पिंक कलर के अनारकली सूट में नजर आ रही है। इस सूट के साथ उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है। सोशल मीडिया पर कई लोग उनकी तारीफ भी करते नजर आ रहे है। एक यूजर ने लिखा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, भगवान आपका भला करे। इसके अलावा कमेंट्स में कई लोगों ने उनकी आने वाली फिल्म को लेकर तारीफ की है।

Posted @withregram • @instantbollywood Beautifull sakina seen Distributing food at a temple this morning…

