'आइकॉन स्टार' थे Allu Arjun के 'दादा', 1000 फिल्मों में किया था काम; बर्थ एनिवर्सरी पर एक्टर का सरप्राइज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) आज पैन इंडिया स्टार बन गए हैं। उन्होंने पहले साउथ सिनेमा में धमाल मचाया, फिर 'पुष्पा' से देश-दुनिया में पहचान हासिल की। आज अर्जुन किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मगर क्या आपको पता है कि अल्लू अर्जुन के दादा भी साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थे।

जी हां, आज अल्लू अर्जुन भले ही साउथ स्टार कहे जाते हैं, लेकिन उनके दादा साउथ सिनेमा के 'आइकॉन स्टार' कहे जाते थे। उन्हें सिनेमा में कैरेक्टर रोल्स और कॉमेडी रोल्स के लिए याद किया जाता है। दशकों तक अभिनय की छाप छोड़ने वाले अल्लू अर्जुन के दादा जी कौन थे, चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं...

पांच दशक तक दर्शकों को हंसाया 1 अक्टूबर 1922 को जन्मे अल्लू अर्जुन के दादा अल्लू रामलिंगैया तेलुगु सिनेमा के जाने-माने अभिनेता थे। 50s में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और अपने आखिरी पल तक काम किया। उनकी आखिरी फिल्म 'जय' मार्च 2004 में रिलीज हुई थी और जुलाई 2004 में उनका निधन हो गया था।

1 हजार फिल्मों का रहे हिस्सा पांच दशकों तक उन्होंने सिनेमा को कई यादगार फिल्मों से नवाजा जिनमें परिवर्तन, चक्रपानी, संतनम, चिरंजीवुलु, सति सावित्री शामिल हैं। IMDb की मानें तो रामलिंगैया ने करीब 1016 फिल्में की थीं। भारत सरकार ने किया सम्मानित फिल्मों में अपनी उम्दा परफॉर्मेंस और काम के लिए रामलिंगैया को भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा वह फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित हुए और साउथ में भी उन्होंने कई अवॉर्ड अपने नाम किए। वह कॉमेडी रोल्स में जान फूंक दिया करते थे। इसी वजह से उन्हें 'हास्य कल प्रपूर्न' का अवॉर्ड भी मिला।

अंग्रेजों ने भेजा था जेल! अल्लू अर्जुन के दादा से जुड़ा एक और किस्सा बड़ा मशहूर है। IMDb के मुताबिक, रामलिंगैया भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं। इसकी वजह से उन्हें ब्रिटिश के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। खैर, रामलिंगैया के बेटे अल्लू अरविंद भले ही एक्टिंग के बजाय प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पोते अल्लू अर्जुन अपने दादा के नक्शेकदम पर चल रहे हैं।