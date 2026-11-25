एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हॉलीवुड के सुपरहीरो बैटमैन के इन दिनों भारत में खूब चर्चे हैं। वजह है उसका देसी अंदाज, भैस की सवारी और बैकग्राउंड में चलता माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) का कल्ट गीत।

रील्स और इंस्टाग्राम वायरल के ट्रेंड में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जो अपने आप में एक छोटी सी फिल्म के समान है। दर्शक इस खूब एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे हैं। इसे एआई का इस्तेमाल करके बेहद शानदार तरीके से बनाया गया है।

27 साल पहले रिलीज हुआ था गाना अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस रील के बैकग्राउंड में माधुरी दीक्षित की मूवी का एक कल्ट गाना चल रहा है जिसका वेडिंग सीजन में खास क्रेज देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं साल 1999 में आई फिल्म 'आरजू' (Arzoo) के मशहूर गाने 'साजन साजन तेरी दुल्हन' (Sajan Sajan Teri Dulhan) की जोकि इस रील में अलग स्वाद जोड़ रहा है।

अलका याग्निक ने गाया है गीत कमेंट सेक्शन में लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इंस्टाग्राम पर केवल दो हफ्तों में इस AI वीडियो सीरीज को 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसे रीमिक्स वर्जन के साथ जोड़ा गया है। यही वजह है कि अलका याग्निक का गाया यह रोमांटिक गाना इस गंभीर सुपरहीरो पर ऐसा फिट बैठा है कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं।