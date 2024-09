पैन इंडिया हुई Alia Bhatt की फिल्म Jigra, हिंदी के अलावा इस भाषा में भी होगी रिलीज

हाल ही में इसके तेलुगु ट्रेलर को भी रिलीज किया गया था जिसे ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। इसमें सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि आलिया भट्ट की आरआरआर टीम फिल्म के तेलुगु रिलीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राम चरण और एसएस राजामौली ने वासन बाला निर्देशित इस फिल्म का तेलुगु ट्रेलर रिलीज किया।

ALIA BHATT - KARAN JOHAR'S 'JIGRA' GOES PAN-INDIA... RAM CHARAN, SS RAJAMOULI UNVEIL *TELUGU* TRAILER... RANA DAGGUBATI - ASIAN SURESH ENTERTAINMENT PRESENTS *TELUGU* VERSION... #Jigra - starring #AliaBhatt and #VedangRaina - will release in #Telugu language simultaneously.… pic.twitter.com/uYWbjBwVNG