Alia Bhatt: रणबीर कपूर को खुश करने के लिए आलिया करती हैं लाख जतन, बस इस बुरी आदत को नहीं पा रहीं बदल

Alia Bhatt Reveals Ranbir Kapoor Dislikes If She Raises Her Voice In Anger आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बॉलीवुड के पावर कपल कहे जाते हैं। दोनों की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आती है। अब एक्ट्रेस ने अपने गुस्स पर पति के रिएक्शन के बारे में बताया है।