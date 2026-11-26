एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार (Akshay Kumar) हाल ही में कॉफी विद करण सीजन 9 (Koffee With Karan Season 9) के एक एपिसोड में रवि किशन के साथ आए थे। इस दौरान शो के 'कॉल अ स्टार' सेगमेंट के दौरान अक्षय ने ट्विंकल को फोन मिलाया जहां दोनों की मजेदार बातचीत ने सभी का ध्यान खींचा।

ट्विंकल ने करण जौहर के चैट शो में 'फोकट में' जाने के लिए अक्षय कुमार पर मजाकिया अंदाज में तंज कसा। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे अक्षय ने सुबह उन्हें सोने नहीं दिया, जिससे उनकी यह फोन पर हुई बातचीत और भी मजेदार हो गई।

इस सेगमेंट में, जहां करण अपने मेहमानों से किसी सेलिब्रिटी को फोन करने और उनसे बातचीत शुरू करने के लिए कहते हैं, अक्षय ने अपनी पत्नी ट्विंकल को फोन लगाया। बातचीत के दौरान, ट्विंकल ने बताया कि वह अक्षय के शो में आने के बारे में पहले ही करण से बात कर चुकी थीं।

उन्होंने अपने पति से कहा,'मेरी कल ही करण से बात हुई थी। उन्होंने मुझसे रैपिड फायर राउंड को जज करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम आज इसमें शामिल हो रहे हो।'

हालांकि, ट्विंकल की अगली बात ने बातचीत को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका फोन स्पीकर पर है और शो के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है।

Poor Akshay Kumar 😭 He called his wife Twinkle Khanna & Got brutally roasted by her on the live TV. She even cooked Karan Johar for asking her to come on Koffee with Karan for free. I'm speechless. Akshay got insulted publicly.🥶 https://t.co/YZQsak8tcx — The Gossip Queen 👸 (@thegosssipqueen) November 25, 2026

ट्विंकल ने अक्षय को मारा ताना

ट्विंकल ने कहा, 'तुम फोकट में काम कर रहे हो, मुझे तो हैरानी हो रही है।' करण ने तुरंत जवाब दिया, 'अच्छा, सच में? तो क्या आपको हर चीज के लिए पैसे चाहिए?' यह एहसास होने पर कि करण उनकी बातें सुन रहे हैं, ट्विंकल चौंक कर बोलीं, 'अरे, वो भी सुन रहे हैं।'

इसके बाद करण ने मजाक में उनसे पूछा,'आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि 'कॉफ़ी विद करण' में आने के लिए मुझे आपके पति को पैसे देने चाहिए?' करण ने कहा कि शो ऑन एयर है और ट्विंकल की बात को बिना एडिट के वो शो पर डालेंगे। 'कॉफी विद करण' सीजन 9 बुधवार शाम 7 बजे जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा।