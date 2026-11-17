एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और विद्या बालन (Vidya Balan) बहुत जल्द एक मूवी में साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को अनीस बाज्मी डायरेक्ट कर रहे हैं।

फिलहाल के लिए इसका टाइटल अभी मौजा ही मौजा बताया जा रहा है लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अक्षय कुमार ने अपने बर्थडे के आसपास इसे लेकर एक हिंट दिया था।

वहीं अब इसकी रिलीज डेट को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक ये फिल्म फरवरी 2027 में रिलीज होगी।

अगले साल फरवरी में रिलीज होगी फिल्म?

मिड डे के मुताबिक प्रोड्यूसर दिल राजू ने कन्फर्म किया है कि 'मौजा ही मौजा' अगले साल फरवरी में सिनेमाघरों में आएगी। हैदराबाद में एक इवेंट के दौरान उन्होंने कहा,'हमने अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म पूरी कर ली है, जो फरवरी में रिलीज होगी।'

कॉमेडी जॉनर की यह फिल्म, जो पहले 4 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी अब अगले साल फरवरी में आएगी। अनीस और अक्षय इससे पहले 'वेलकम' (2007), 'सिंह इज किंग' (2008) और 'थैंक यू' (2011) में काम कर चुके हैं। ये अक्षय और अनीस की चौथी फिल्म है।