इंसान और एलियन के बीच होगा महायुद्ध, अक्षय कुमार की Samuk की रिलीज डेट हुई फाइनल 

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का नाम लंबे समय से फिल्म समुक को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इस मूवी के जरिए अक्की निर्माता विपुल शाह के साथ लगभग 13 साल बाद सिनेमा जगत में वापसी कर रहे हैं। एलियन थ्रिलर समुक (Samuk) को लेकर मेकर्स ने सारी तैयारी कर ली हैं।

जिसके आधार पर सोमवार को मेकर्स की तरफ से समुक का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए, इसकी रिलीज डेट की घोषणा भी की गई है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं- कब रिलीज होगी समुक? हॉलिडे फिल्म के बाद अक्षय कुमार निर्माता विपुल अमृतलाल शाह के साथ फिल्म समुक के जरिए कमबैक करने के लिए तैयार हैं। समुक को लेकर बीते दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म है और अब ये चर्चा अधिक इसलिए भी बढ़ने वाली है, क्योंकि मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट लॉक कर दी है। अक्षय ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर समुक का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है।