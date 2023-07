Ajmer 92 Trailer: 'अजमेर 92' का ट्रेलर जारी, रोंगटे खड़े कर देगी 250 मासूम लड़कियों संग हुए दुष्कर्म की कहानी

Ajmer 92 Trailer OUT साल की चर्चित फिल्म अजमेर 92 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। काफी समय से फिल्म सुर्खियों में है। इस पर काफी विवाद भी हुआ। खैर मूवी का ट्रेलर आउट कर दिया गया है। ट्रेलर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये मूवी साल 1992 में अजमेर स्कैंडल पर आधारित है।

Ajmer 92 Trailer OUT Movie Based On Ajmer Scandal in 1992. Photo-Instagram

HighLights अजमेर 92 का ट्रेलर हुआ जारी ट्रेलर का एक-एक सीन देख हिल जाएंगे अजमेर 92 इस दिन होगी रिलीज

नई दिल्ली, जेएनएन। Ajmer 92 Trailer OUT: साल 1992, शहर अजमेर और कहानी 250 लड़कियों के दुष्कर्म की। रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स के बैनर तले बनी फिल्म 'अजमेर 92' का ट्रेलर आज जारी कर दिया गया है। मूवी को लेकर काफी समय से बज बना हुआ था। अब आखिरकार रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। अजमेर 92 का ट्रेलर हुआ आउट 2.45 मिनट के ट्रेलर का एक-एक मंजर आपको हिलाकर रख देगा। 'अजमेर 92' के ट्रेलर की शुरुआत एक माता-पिता से होती है, जो एक जर्नलिस्ट के पास अपनी होने वाली बहू की फोटो लेकर आते हैं और पूछते हैं, 'पता करके बताओ, कहीं इसका भी तो दुष्कर्म नहीं हुआ।' सवाल हैरान करने वाला है, लेकिन जो 1992 में अजमेर में जो हुआ था, उस दौरान ये सवाल लाजमी था। ट्रेलर के मुताबिक, 1987 से 1992 तक अजमेर में 250 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और वे सब कॉलेज छात्रा थीं। पूरे शहर में लड़कियों की न्यूड फोटो शेयर कर दी गईं और ब्लैकमेल करके उनका एक-एक करके दुष्कर्म किया गया। अजमेर दुष्कर्म स्कैंडल से हिल गया था देश 'अजमेर 92' के ट्रेलर में देखा जा सकता है कि अखबर के फ्रंट पेज पर लड़कियों के साथ हो रहे स्कैंडल की खबर ने पूरे शहर को हिला दिया। शुरुआत में लोगों ने लड़कियों को ही गलत ठहराया। कई लड़कियों ने हार मानकर खुदकुशी तक कर लिया। पुलिस से लेकर नेता तक ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला बढ़ा तो आरोपियों को धर-दबोचा गया। कुछ की फैमिली ने लड़की पर चुप रहने का दबाव बनाया तो कुछ समाज का सोचकर मौत को गले लगा बैठीं। ट्रेलर में लड़की बता रही है कि इन सबकी न्यूड फोटो किसी ने अपने फायदे के लिए पूरे शहर में बांट दी थी और जिसके हाथ भी वो फोटो लगती, सब उनको ब्लैकमेल करते और उनके साथ दुष्कर्म करते थे। कब रिलीज होगी अजमेर 92? सच्ची घटना पर आधारित 'अजमेर 92' इसी साल 21 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्माण उमेश कुमार तिवारी ने किया है, जबकि निर्देशन पुष्पेन्द्र सिंह ने किया है। उन्होंने ही फिल्म की कहानी भी लिखी है।

Edited By: Rinki Tiwari