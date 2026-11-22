एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर अजय देवगन (Ajay Devgn) को जाना जाता है। दृश्यम 3 की अपार सफलता के बाद अजय का नाम कई तरह से अपकमिंग मूवीज को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अब खबर आ रही है कि आने वाले समय में अभिनेता एक स्पाई थ्रिलर के जरिए बड़े पर्दे पर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे।

इस बड़े बजट की फिल्म के लिए अजय देवगन ने हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता संग दोबारा हाथ मिलाया है। आइए एक्टर की इस आने वाली फिल्म के बारे में विस्तार से जानते हैं- स्पाई थ्रिलर का हिस्सा बनेंगे अजय देवगन रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फ्रेंचाइजी धुरंधर के बाद से बॉलीवुड में जासूसी फिल्मों की एक नई शुरुआत हुई है और अब इस मामले में अभिनेता अजय देवगन का नाम भी शामिल होता दिख रहा है। दरअसल बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में अजय बड़े पर्दे पर स्पाई एजेंट बनकर खुफिया मिशन को अंजाम देते हुए नजर आएंगे।

हालांकि, फिल्म का स्टोरी प्लॉट क्या होगा, इसके मामले में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं अजय देवगन और भूषण कुमार की अगली मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का भी सबको इंतजार है। इससे पहले अजय देवगन निर्माता भूषण कुमार के बैनर तले बनने वाली सफल फिल्में तान्हाजी, दृश्यम 2, रेड 2, दे दे प्यार दे 2 और धमाल 4 में नजर आ चुके हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इन दोनों की साथ में अगली फिल्म का नाम क्या होगा और इसकी घोषणा कब की जाएगी।