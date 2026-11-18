एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर शशांक खेतान (Shashank Khaitan) एक लव स्टोरी के साथ वापस आ रहे हैं, लेकिन उनकी अगली फिल्म में एक ट्विस्ट है। 'धड़क' में ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर जैसे नए चेहरों को पेश करने के बाद, वे अपनी आने वाली फिल्म में भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं।

'ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं' (Aisi Deewangi Dekhi Nhi) नाम की इस रोमांटिक रिवेंज ड्रामा फिल्म में सुभान और आइरा मुख्य जोड़ी के रूप में नजर आएंगे। सुभान, प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और वर्दा नाडियाडवाला के बेटे हैं, जबकि आइरा (जिनका असली नाम कियारा बोस रॉय है) एक्टर रोहित रॉय और मानसी जोशी रॉय की बेटी हैं।

फिल्म के नए पोस्टर ने जगाई उम्मीदें इस प्रोजेक्ट की लंबे समय से चर्चा थी। अब फिल्म के निर्माताओं ने एक 'टाइटल रिवील' वीडियो के जरिए इस प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिससे दर्शकों को एक झलक मिलती है कि वे इसमें क्या उम्मीद कर सकते हैं।

Yeh Deewane hain kuch aur tarah ke.... Kuch aur tarah ki deewangi....❤️‍🔥 Introducing #Subhaan & #Airah From the director of Badrinath Ki Dulhania and Dhadak, @ShashankKhaitan and @214Entertain presents #AisiDeewangiDekhiNahinKahin https://t.co/dfPu5QCoB7 Film releases in theatres on 9th July 2027. @Amitchandrra #NaliniDattaKhaitaan @karishmathakker #ManujMittra @AmaalMallik @kunaalvermaa77 @TSeries @NGEMovies @PenMovies @PrimeVideoIN #ZeeCinema — T-Series (@TSeries) November 18, 2026 वीडियो की शुरुआत दो प्रेमियों के बीच एक रोमांटिक पल से होती है, लेकिन फिर कहानी एक गंभीर और गहरे मोड़ पर आ जाती है, जिससे संकेत मिलता है कि उनका रिश्ता उतना सीधा-सादा नहीं है, जितना पहली नजर में लगता है। निर्माताओं ने इस फिल्म को एक 'रोमांटिक रिवेंज ड्रामा' (प्यार और बदले पर आधारित ड्रामा) बताया है, जिसमें प्यार, जुनून और बदला कहानी के मुख्य हिस्से हैं। हालांकि, उन्होंने अभी के लिए फिल्म की कहानी और किरदारों से जुड़ी जानकारियों को गुप्त रखा है। टाइटल से साजिद का क्या है कनेक्शन? पहली झलक में, दोनों कलाकार एक-दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हैं; वे घायल हैं, उनके शरीर पर चोट के निशान हैं और वे एक-दूसरे को किस (Kiss) कर रहे हैं। एक्स पर उन्होंने लिखा -'ये दीवाने हैं कुछ और तरह के... कुछ और तरह की दीवानगी...।"

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का शीर्षक 'ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं', साजिद नाडियाडवाला की दिवंगत पूर्व पत्नी दिव्या भारती की फिल्म 'दीवाना' के एक गाने से लिया गया है। इसी फिल्म से शाह रुख खान ने भी बॉलीवुड में कदम रखा था।